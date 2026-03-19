Pruebas de VPH en casa: una nueva opción para las mujeres

Por: Maureen Salamon

Privado. Cómodo. Conveniente. Probablemente estas no sean palabras que la mayoría de las mujeres asociarían con la prueba de detección del cáncer de cuello uterino, que hasta hace poco siempre se realizaba en el consultorio del médico y generalmente implicaba colocar los pies en estribos como parte de un examen pélvico.

Pero ahora existe otra opción. En enero de 2026, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) publicó directrices para la detección del cáncer de cuello uterino que, por primera vez, incluyen la opción de que las mujeres se realicen una prueba casera de detección del virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR). Esta prueba detecta las cepas del virus del papiloma humano (VPH) que causan aproximadamente el 95% de los casos de cáncer de cuello uterino.

Los expertos esperan que esta nueva opción aumente el número de mujeres que se someten a pruebas de detección y salve más vidas. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, en 2026 se diagnosticarán aproximadamente 13.490 nuevos casos de cáncer de cuello uterino invasivo en mujeres estadounidenses, y otras 4.200 mujeres fallecerán a causa de esta enfermedad.

La prueba casera de VPH de alto riesgo es una opción para mujeres mayores de 30 años con riesgo promedio de cáncer de cuello uterino. Las mujeres con antecedentes recientes de una prueba de Papanicolaou anormal, una prueba de VPH positiva, síntomas como sangrado vaginal o flujo anormal, o que hayan recibido tratamiento previo para un problema ginecológico, deben continuar realizándose pruebas de detección en el consultorio.

“Dar a muchas mujeres la posibilidad de realizarse esta prueba en casa podría aumentar las tasas de detección precoz. Ya se está haciendo con éxito en otros países”, afirma la Dra. Tien Ly, ginecóloga obstetra del Hospital General de Massachusetts, afiliado a Harvard.

Cambio de enfoque

Introducida en 2024 como una opción en los consultorios médicos, la prueba de automuestreo forma parte de un modelo cambiante de pruebas de detección del cáncer de cuello uterino en los Estados Unidos.

Durante muchas décadas, las pruebas de detección se centraron en la prueba de Papanicolaou. Para realizar una prueba de Papanicolaou, un médico introduce un hisopo largo en la vagina durante un examen pélvico para raspar células del cuello uterino. La muestra celular se envía a un laboratorio para buscar anomalías.

En los últimos años, la misma muestra también se ha utilizado para detectar el VPH; este análisis dual se denomina prueba combinada. Sin embargo, los científicos han descubierto que la prueba del VPH por sí sola, que se puede realizar de forma más sencilla simplemente frotando las paredes de la vagina, predice mejor el cáncer de cuello uterino futuro en comparación con la prueba de Papanicolaou por sí sola.

EI VPH se presenta en más de 200 cepas, dos de las cuales son responsables de más del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino. Las pruebas de VPH de alto riesgo se centran en 14 cepas de alto riesgo. “Realizar pruebas para el grupo de alto riesgo es mejor que hacer solo una citología vaginal”, afirma la Dra. Ly, “y realizar primero la prueba de VPH de alto riesgo es igual de eficaz que realizar ambas pruebas”.

Proceso de pruebas caseras

Para realizar una prueba casera de VPH, la mujer separa los labios vaginales, introduce un hisopo de plástico (de tamaño similar a un bolígrafo), lo frota por las paredes vaginales y lo retira. A continuación, coloca inmediatamente el hisopo en un vial y lo envía a un laboratorio para su análisis. Los resultados estarán disponibles en una semana.

Según la Dra. Ly, los estudios que comparan la auto-toma de muestras con la toma realizada por un médico no muestran diferencias en la precisión. Esto probablemente se deba a la facilidad con la que se pueden recolectar las células infectadas con VPH. “EI VPH se encuentra en el cuello uterino, la vagina y la vulva”, afirma. “Está por todas partes”.

Las mujeres que den positivo en la prueba del VPH recibirán orientación de sus médicos sobre los pasos a seguir, que podrían incluir una prueba de Papanicolaou o una colposcopia, procedimiento que utiliza un microscopio especializado para examinar el cuello uterino y la vagina en busca de células anormales. Las mujeres que den negativo en la prueba del VPH no tendrán que repetirla durante tres años.

¿Está considerando realizarse una autoprueba?

La Dra. Ly cree que más mujeres se someterán a pruebas de detección de cáncer de cuello uterino si pueden tomar el control del proceso por sí mismas. Un análisis reciente genera dudas sobre esta idea, aunque aún ofrece algunos atisbos de esperanza.

Según un estudio publicado en marzo de 2026 en la revista Obstetrics and Gynecology, en el que participaron cerca de 4500 mujeres de entre 21 y 49 años, solo el 43 % afirmó preferir realizarse la prueba por sí misma, mientras que el 28,5 % preferiría que la realizara su médico. Sin embargo, el 28% indicó no tener preferencia, lo que significa que un total del 71 % se muestra receptivo a la idea de realizarse la prueba por sí mismo, según explica la Dra. Ly.

Cabe destacar que alrededor del 18 % de las encuestadas nunca se habían sometido a una prueba de detección de cáncer de cuello uterino o no se habían sometido a una prueba adecuada, y el 54 % de estas mujeres indicaron que preferirían la auto-recolección de muestras. “Creo que esa es la cifra más importante en la que debemos centrarnos, porque son las pacientes a las que queremos llegar”, afirma.

Sin embargo, la autoprueba no elimina la necesidad de que las mujeres consulten a su ginecólogo y se sometan a exámenes pélvicos periódicos, que también permiten detectar otras afecciones, señala la Dra. Ly.

¿Quién puede dejar de someterse a pruebas de detección de cáncer de cuello uterino a los 65 años?

Las guías de detección del cáncer de cuello uterino recomiendan que las mujeres comiencen a realizarse la prueba a los 21 años y pueden dejar de hacerlo a los 65 años, si se cumplen ciertos criterios. En los 10 años anteriores, una mujer debe haber tenido alguna de las siguientes condiciones:

1. tres pruebas de Papanicolaou negativas

2. dos pruebas combinadas negativas (VPH y Papanicolaou)

3. dos pruebas de VPH de alto riesgo con resultado negativo realizándose las dos más recientes entre los 60 y los 65 años.

Según la Dra. Tien Ly, ginecóloga obstetra del Hospital General de Massachusetts, tampoco deben haber sido diagnosticadas nunca con displasia grave (anomalías) de las células cervicales.

Una vez que cumple con esos criterios, una mujer de 65 años o más se considera de bajo riesgo de cáncer de cuello uterino. Sin embargo, cualquier mujer mayor con sangrado vaginal, independientemente de los resultados de pruebas anteriores, debe someterse a una prueba de detección. “Entonces ya no se la considera de riesgo promedio”, afirma la Dra. Ly.