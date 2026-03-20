Cateo deja motocicleta robada y droga asegurada al poniente de Saltillo

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Saltillo
/ 20 marzo 2026
    Cateo deja motocicleta robada y droga asegurada al poniente de Saltillo
    En la planta alta del domicilio fueron halladas sustancias ilícitas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El operativo derivó de una denuncia ciudadana, luego de que el propietario identificara su motocicleta dentro del inmueble y aportara evidencia a la Fiscalía

Una motocicleta deportiva y pequeñas cantidades de drogas fue lo que se encontró en el cateo al interior de un domicilio que se efectuó en la colonia Julieta Pérez, en Saltillo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se situaron en las calles de Camino Vecinal a General Cepeda y Laura Rosario. Un detective, acompañado de un perito, ingresó al inmueble, donde se tenía en una cochera una motocicleta color negro.

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$!El operativo contó con apoyo de fuerzas federales y estatales.
El operativo contó con apoyo de fuerzas federales y estatales. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Resulta que cuenta con reporte de robo, misma que fue llevada a seguridad por la Unidad de Investigación de Robo a Vehículos. En la planta alta se localizó marihuana, así como cristal, donde no dieron a conocer la cantidad.

Se especula sobre la detención de una persona, detenida y puesta a disposición del agente investigador del Ministerio Público, mientras que los estupefacientes fueron puestos en bolsa de papel y llevados a la Coordinación de Operaciones Especiales (COE).

$!Autoridades aseguraron drogas y un vehículo robado en un domicilio intervenido.
Autoridades aseguraron drogas y un vehículo robado en un domicilio intervenido. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Informes extraoficiales dieron a conocer que el motivo del cateo fue con motivo de una denuncia por el robo de una motocicleta. La unidad fue localizada por el mismo dueño en la cochera del inmueble y se enviaron imágenes a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con esos datos de prueba y con la esperanza de recuperar la motocicleta, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de cateo, misma que fue concedida por un juez penal para la recuperación del vehículo y, tras la inspección, encontraron las sustancias.

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