¿Qué hacer en Saltillo? Lumina, una fiesta electrónica, concierto de timbales y el aniversario del Teatro de la Ciudad

Marzo sigue trayéndonos grandes eventos y espectáculos a Saltillo y este fin de semana no es la excepción, con dos festivales llenos de actividades para todos los gustos. La mejor fiesta electrónica Lumina Nights llega este sábado 21 de marzo a la explanada del Parque Las Maravillas con toda una experiencia increíble para los amantes de la música electrónica, con la participación de DJ’s como Nervo, Colossio, Cabizbajo, Corde Zamarripa, Azucarr y Axl Zavala.

Los boletos se pueden adquirir en Arema desde 300 pesos hasta mil 600 para el área VIP. El espectáculo iniciará a partir de las 17:00 horas. Los timbales al frente Este viernes 20 de marzo la percusionista Gabriela Jiménez mostrará al público de Saltillo cómo suenan los timbales cuando son estos los protagonistas de una obra musical, con el Concierto para Timbales y Cuerdas de Ney Rosauro.

La destacada intérprete se unirá a la Orquesta Filarmónica del Desierto en punto de las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma NewTicket Casa Tiyahui cumple años Este sábado 21 también se celebrará el 17 aniversario del centro cultural Casa Tiyahui, que por casi dos décadas ha sido no solo un hogar para la cultura y las artes y en Saltillo, sino también un espacio de resistencia.

A partir de las 19:30 inicia la fiesta con la proyección del documental “Tiyahui en la memoria colectiva”, a las 20:30 horas se presentará el show drag de Bárbara Fundijon y a las 21:30 Carlos Garza y Héctor Zárate estrenarán la canción “Tiyahui, otro mundo es posible” para continuar la velada con música en vivo. La Compañía Nacional de Teatro en Saltillo Como parte de las actividades por 47 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler la Compañía Nacional de Teatro presentará tres obras de su repertorio a partir de este fin de semana.