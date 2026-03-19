¿Qué hacer en Saltillo? Lumina, una fiesta electrónica, concierto de timbales y el aniversario del Teatro de la Ciudad

¿Qué hacer en Saltillo? Lumina, una fiesta electrónica, concierto de timbales y el aniversario del Teatro de la Ciudad

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Mauro Marines
por Mauro Marines

Este fin de semana llegan grandes espectáculos a la ciudad ¿te los vas a perder?

Show
/ 19 marzo 2026
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Marzo sigue trayéndonos grandes eventos y espectáculos a Saltillo y este fin de semana no es la excepción, con dos festivales llenos de actividades para todos los gustos.

La mejor fiesta electrónica

Lumina Nights llega este sábado 21 de marzo a la explanada del Parque Las Maravillas con toda una experiencia increíble para los amantes de la música electrónica, con la participación de DJ’s como Nervo, Colossio, Cabizbajo, Corde Zamarripa, Azucarr y Axl Zavala.

Los boletos se pueden adquirir en Arema desde 300 pesos hasta mil 600 para el área VIP. El espectáculo iniciará a partir de las 17:00 horas.

Los timbales al frente

Este viernes 20 de marzo la percusionista Gabriela Jiménez mostrará al público de Saltillo cómo suenan los timbales cuando son estos los protagonistas de una obra musical, con el Concierto para Timbales y Cuerdas de Ney Rosauro.

La destacada intérprete se unirá a la Orquesta Filarmónica del Desierto en punto de las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma NewTicket

Casa Tiyahui cumple años

Este sábado 21 también se celebrará el 17 aniversario del centro cultural Casa Tiyahui, que por casi dos décadas ha sido no solo un hogar para la cultura y las artes y en Saltillo, sino también un espacio de resistencia.

A partir de las 19:30 inicia la fiesta con la proyección del documental “Tiyahui en la memoria colectiva”, a las 20:30 horas se presentará el show drag de Bárbara Fundijon y a las 21:30 Carlos Garza y Héctor Zárate estrenarán la canción “Tiyahui, otro mundo es posible” para continuar la velada con música en vivo.

La Compañía Nacional de Teatro en Saltillo

Como parte de las actividades por 47 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler la Compañía Nacional de Teatro presentará tres obras de su repertorio a partir de este fin de semana.

El domingo 21 se presentará “Prendidas de las lámparas” sobre la vida y obra de Rosario Castellanos, el lunes 22 “Y fuimos héroes” una historia descubrimiento y amistad y el jueves 26 “Los empeños de una casa”, comedia de enredos de Sor Juana Inés de la Cruz. Todas son a las 18:00 horas y la entrada es gratuita.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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