La revisión del T-MEC creará incertidumbre en economías latinoamericanas: EU

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Internacional
/ 19 marzo 2026
    La revisión del T-MEC creará incertidumbre en economías latinoamericanas: EU
    Anticipa que tendría requisitos más estrictos, pues México ya comenzó a adoptar medidas para ‘proteger las cadenas de suministro norteamericanas frente a las mercancías extranjeras’. ESPECIAL.

Este proceso se ha vuelto incierto debido a la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

WASHINGTON.-La revisión del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) prevista para este 2026 aumentará la incertidumbre para algunas economías latinoamericanas, fue dado a conocer en el Informe Anual de Evaluación de Amenazas 2026 (ODNI).

El documento señala que algunas economías ya se están viendo afectadas por los nuevos aranceles que México ha impuesto a las exportaciones de países con los que no tiene acuerdos comerciales, especialmente de Asia, con el objetivo de fortalecer el bloque norteamericano.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/paises-de-asia-activan-reservas-por-crisis-energetica-ligada-a-la-guerra-en-iran-CN19632257

“La revisión del T-MEC, programada para 2026, casi con certeza aumentará la incertidumbre entre las economías latinoamericanas, particularmente aquellas que dependen de México como destino de exportación de bienes intermedios destinados a la manufactura y a su posterior reexportación a Estados Unidos”, señaló

El futuro del acuerdo es incierto, ya que Trump ha impuesto aranceles a sus dos vecinos, a los que acusa de facilitar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, y ha sugerido la posibilidad de dejar expirar el T-MEC y buscar acuerdos bilaterales separados con México y Canadá.

BANAMEX VE VIABLE PACTO BILATERAL MÉXICO Y EU

El director general de Banamex, Manuel Romo, afirmó este jueves que un eventual acuerdo bilateral con Estados Unidos sería el “segundo mejor escenario” para México en la revisión del tratado comercial (T-MEC), pero remarcó que la mejor salida sigue siendo un entendimiento que también mantenga a Canadá.

Explicó que se confía en que se alcance un pacto robusto entre los tres países, pues sostuvo que en el corto plazo la negociación estará marcada por “mucho ruido” y volatilidad, en medio de amagos de EU y Canadá por reducir el pacto a acuerdos bilaterales.

No obstante, defendió que el desenlace más conveniente para México sería conservar el esquema regional porque un acuerdo sólido entre los tres socios, incluso, podría abrir espacios para avanzar en temas como la homologación de principios contra el lavado de dinero y un mayor intercambio de información.

El T-MEC, que engloba el 30% de la economía mundial, fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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