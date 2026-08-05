Se lesiona vigilante al intentar detener a presunto ladrón en Saltillo

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    Se lesiona vigilante al intentar detener a presunto ladrón en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado en el centro comercial. ULISES MARTÍNEZ

El hombre sufrió una herida en la mano al tratar de impedir que un cliente saliera de un centro comercial con un cuchillo sin pagarlo

Un vigilante de un centro comercial ubicado en la colonia Satélite Norte, en Saltillo, resultó lesionado al intentar impedir que un hombre abandonara el establecimiento con un cuchillo sin realizar el pago correspondiente.

El afectado fue identificado como Rodolfo, de 66 años. De acuerdo con las primeras investigaciones, el vigilante detectó que un cliente presuntamente intentaba sacar el producto sin pagarlo e intervino para tratar de detenerlo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-se-queda-sin-frenos-y-derriba-luminaria-GC22647809

Durante el forcejeo, Rodolfo colocó accidentalmente una de sus manos sobre la hoja del cuchillo que portaba el presunto responsable, por lo que sufrió una lesión en la mano izquierda.

$!Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos.
Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos. ULISES MARTÍNEZ

El hombre señalado logró retirarse del lugar, mientras que paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al vigilante y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 73 del IMSS. Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de lo ocurrido e inició las investigaciones correspondientes.

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