Se lesiona vigilante al intentar detener a presunto ladrón en Saltillo

Un vigilante de un centro comercial ubicado en la colonia Satélite Norte, en Saltillo, resultó lesionado al intentar impedir que un hombre abandonara el establecimiento con un cuchillo sin realizar el pago correspondiente.

El afectado fue identificado como Rodolfo, de 66 años. De acuerdo con las primeras investigaciones, el vigilante detectó que un cliente presuntamente intentaba sacar el producto sin pagarlo e intervino para tratar de detenerlo.