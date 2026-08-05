En Saltillo: Se queda sin frenos y derriba luminaria
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La camioneta cruzó el camellón central y también impactó otro vehículo; no se reportaron personas lesionadas
Un automovilista perdió el control de su camioneta luego de que, presuntamente, presentó una falla en el sistema de frenos cuando circulaba sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo.
El conductor fue identificado como Juan Manuel Duarte Luna, de 52 años, quien manejaba una camioneta Ford Escape con dirección al periférico Luis Echeverría. De acuerdo con su versión, la unidad avanzaba por los carriles provenientes de Antonio Cárdenas cuando se quedó sin frenos y perdió el control.
La camioneta cruzó el camellón central, invadió los carriles contrarios y terminó impactando una luminaria, que fue derribada desde su base a causa del choque.
Durante el accidente, la Ford Escape también golpeó un automóvil Hyundai conducido por Osvaldo Uriel, de 21 años, el cual presentó daños en la parte lateral izquierda.
Personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento de los hechos y coordinó el retiro de las unidades. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.