En Saltillo: Se queda sin frenos y derriba luminaria

Un automovilista perdió el control de su camioneta luego de que, presuntamente, presentó una falla en el sistema de frenos cuando circulaba sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo.

El conductor fue identificado como Juan Manuel Duarte Luna, de 52 años, quien manejaba una camioneta Ford Escape con dirección al periférico Luis Echeverría. De acuerdo con su versión, la unidad avanzaba por los carriles provenientes de Antonio Cárdenas cuando se quedó sin frenos y perdió el control.