Se mantiene activa ficha de búsqueda por desaparición de hombre de 56 años en Saltillo

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó una ficha de búsqueda para localizar a Ignacio Mario Recio Valenzuela, de 56 años de edad, quien fue visto por última vez la mañana del pasado 13 de julio en Saltillo.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, el hombre salió de su domicilio alrededor de las 7:00 horas con dirección a su trabajo. Según la denuncia, llegó al despacho donde labora para abrir las instalaciones; sin embargo, posteriormente se retiró y desde ese momento se desconoce su paradero.

La ficha de búsqueda señala que Ignacio Mario Recio Valenzuela mide 1.70 metros de estatura, pesa aproximadamente 85 kilogramos, es de complexión regular, tez moreno claro, cabello corto canoso y ojos color café claro. Asimismo, la Fiscalía informó que al momento de su desaparición conducía un vehículo Mazda color gris, con placas FGE140C.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a su localización. Los reportes pueden realizarse a través del número de emergencias 911, al teléfono (844) 438-07-00 de la Fiscalía General del Estado o por los canales oficiales de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

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