Se mantiene activa ficha de búsqueda por desaparición de hombre de 56 años en Saltillo

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    Se mantiene activa ficha de búsqueda por desaparición de hombre de 56 años en Saltillo
    La Fiscalía de Personas Desaparecidas informó que Ignacio Mario Recio Valenzuela salió de su domicilio con dirección a su trabajo y desde entonces se desconoce su paradero. REDES SOCIALES
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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Ignacio Mario Recio Valenzuela fue visto por última vez el 13 de julio; la Fiscalía solicita apoyo de la ciudadanía para localizarlo

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó una ficha de búsqueda para localizar a Ignacio Mario Recio Valenzuela, de 56 años de edad, quien fue visto por última vez la mañana del pasado 13 de julio en Saltillo.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, el hombre salió de su domicilio alrededor de las 7:00 horas con dirección a su trabajo. Según la denuncia, llegó al despacho donde labora para abrir las instalaciones; sin embargo, posteriormente se retiró y desde ese momento se desconoce su paradero.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hallan-sin-vida-a-mujer-en-la-colonia-valle-dorado-en-saltillo-padecia-depresion-y-ansiedad-ED22219940

La ficha de búsqueda señala que Ignacio Mario Recio Valenzuela mide 1.70 metros de estatura, pesa aproximadamente 85 kilogramos, es de complexión regular, tez moreno claro, cabello corto canoso y ojos color café claro.

Asimismo, la Fiscalía informó que al momento de su desaparición conducía un vehículo Mazda color gris, con placas FGE140C.

$!La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas difundió la ficha y pidió a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a localizarlo.
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas difundió la ficha y pidió a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a localizarlo. REDES SOCIALES

La dependencia exhortó a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a su localización. Los reportes pueden realizarse a través del número de emergencias 911, al teléfono (844) 438-07-00 de la Fiscalía General del Estado o por los canales oficiales de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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