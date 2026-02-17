Saltillo sumará ocho nuevos camiones recolectores este año
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
También se prevé sumar un número similar de unidades en 2027, afirmó el Alcalde
El alcalde de Javier Díaz González sostuvo un diálogo con las y los trabajadores del área de recolección de basura, con el propósito de escuchar sus planteamientos y avanzar en la atención de sus demandas.
Como resultado del encuentro, el edil se comprometió a incorporar ocho nuevos camiones recolectores durante el presente año y una cantidad similar en 2027, con el objetivo de fortalecer la operatividad del servicio en Saltillo.
TE PUEDE INTERESAR: Anuncian puente peatonal en Hacienda Narro para mejorar seguridad de familias en Saltillo
Asimismo, estableció el compromiso de avanzar en mejoras laborales para el personal de esta área y mantener una comunicación permanente con el equipo de trabajo.
Durante la jornada, el alcalde realizó un recorrido por las instalaciones de la Dirección de Servicios Públicos, donde supervisó el estado físico de las unidades que requieren reparación. En ese contexto, se comprometió a agilizar los procesos de mantenimiento de los vehículos y reiteró que el diálogo y el respeto son pilares fundamentales para construir soluciones en beneficio de la ciudad y sus habitantes.
Por su parte, la Dirección de Servicios Públicos solicitó a la ciudadanía que, en las colonias donde el servicio estaba programado para este martes por la tarde y noche, mantengan la basura en sus hogares, ya que la recolección se reanudará el próximo jueves.
Se informó además que este miércoles el servicio operará de manera habitual en sus dos turnos.