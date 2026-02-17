$!Saltillo sumará ocho nuevos camiones recolectores este año

El alcalde de Javier Díaz González sostuvo un diálogo con las y los trabajadores del área de recolección de basura, con el propósito de escuchar sus planteamientos y avanzar en la atención de sus demandas.

Como resultado del encuentro, el edil se comprometió a incorporar ocho nuevos camiones recolectores durante el presente año y una cantidad similar en 2027, con el objetivo de fortalecer la operatividad del servicio en Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian puente peatonal en Hacienda Narro para mejorar seguridad de familias en Saltillo

Asimismo, estableció el compromiso de avanzar en mejoras laborales para el personal de esta área y mantener una comunicación permanente con el equipo de trabajo.