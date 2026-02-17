Saltillo sumará ocho nuevos camiones recolectores este año

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 17 febrero 2026
    Saltillo sumará ocho nuevos camiones recolectores este año
    Se acordó avanzar en mejoras laborales para el personal del área. CORTESÍA

También se prevé sumar un número similar de unidades en 2027, afirmó el Alcalde

El alcalde de Javier Díaz González sostuvo un diálogo con las y los trabajadores del área de recolección de basura, con el propósito de escuchar sus planteamientos y avanzar en la atención de sus demandas.

Como resultado del encuentro, el edil se comprometió a incorporar ocho nuevos camiones recolectores durante el presente año y una cantidad similar en 2027, con el objetivo de fortalecer la operatividad del servicio en Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian puente peatonal en Hacienda Narro para mejorar seguridad de familias en Saltillo

Asimismo, estableció el compromiso de avanzar en mejoras laborales para el personal de esta área y mantener una comunicación permanente con el equipo de trabajo.

$!Saltillo sumará ocho nuevos camiones recolectores este año

Durante la jornada, el alcalde realizó un recorrido por las instalaciones de la Dirección de Servicios Públicos, donde supervisó el estado físico de las unidades que requieren reparación. En ese contexto, se comprometió a agilizar los procesos de mantenimiento de los vehículos y reiteró que el diálogo y el respeto son pilares fundamentales para construir soluciones en beneficio de la ciudad y sus habitantes.

Por su parte, la Dirección de Servicios Públicos solicitó a la ciudadanía que, en las colonias donde el servicio estaba programado para este martes por la tarde y noche, mantengan la basura en sus hogares, ya que la recolección se reanudará el próximo jueves.

Se informó además que este miércoles el servicio operará de manera habitual en sus dos turnos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Basura
Recolección De Basura

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La medida solo se aplicaría en caso de registrarse contagios confirmados

Reitera Coahuila que cubrebocas no será obligatorio en escuelas por sarampión
La Catedral de Santiago será sede de las principales celebraciones de Semana Santa 2026 en Saltillo.

Diócesis de Saltillo presenta su programa para la Semana Santa
También funciona para dar seguimiento a citas médicas de los derechohabientes.

IMSS Coahuila destaca importancia de la Cartilla Nacional de Salud para prevención y seguimiento médico
Santos... El número uno

Santos... El número uno
Atrincherado

Atrincherado
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas