Se pasa el alto, choca y termina contra un poste en Saltillo (video)

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    Se pasa el alto, choca y termina contra un poste en Saltillo (video)
    Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades derivadas del accidente ocurrido en uno de los cruceros más transitados del norte de Saltillo. CORTESÍA

Una de las camionetas involucradas terminó impactada contra un poste, mientras que la otra quedó inmovilizada debido a daños en el eje delantero

El no respetar el señalamiento del semáforo en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y la calle Chiapas, en la colonia República, fue el factor determinante de un accidente ocurrido la tarde de este viernes, lo que movilizó a personal de la Cruz Roja hasta el lugar, en Saltillo.

Conforme al video de seguridad de la casa editorial Vanguardia, se aprecia cómo los vehículos que circulaban sobre la calle Chiapas con dirección hacia Torreón tenían la luz del semáforo en verde, mientras que los automovilistas que transitaban por Venustiano Carranza con dirección al periférico contaban con la luz roja.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aseguran-pipa-con-combustible-en-la-saltillo-torreon-conductor-no-acredito-la-carga-CE21343144
$!Un presunto descuido al ignorar la luz roja del semáforo habría provocado un accidente entre dos camionetas en el cruce de Venustiano Carranza y Chiapas, en la colonia República.
Un presunto descuido al ignorar la luz roja del semáforo habría provocado un accidente entre dos camionetas en el cruce de Venustiano Carranza y Chiapas, en la colonia República. CORTESÍA

Sin embargo, el conductor de una camioneta Nissan que circulaba por Venustiano Carranza ignoró por completo la señal de alto e impactó una camioneta Toyota perteneciente al Museo del Desierto, lo que ocasionó que ambas unidades resultaran con diversos daños materiales.

La camioneta Nissan era conducida por Antonio ¨N¨, quien, tras el choque, continuó avanzando hasta terminar estrellándose contra un poste ubicado en la esquina de la casa editorial.

Por su parte, la camioneta Toyota, conducida por Alejandro ¨N¨, quedó imposibilitada para continuar su marcha debido a los daños sufridos en el eje delantero, por lo que fue necesaria la intervención de grúas para retirar ambos vehículos y liberar parcialmente la circulación en la zona.

$!A consecuencia del percance, la camioneta Toyota presentó daños en el eje delantero que le impidieron continuar su marcha, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de grúas.
A consecuencia del percance, la camioneta Toyota presentó daños en el eje delantero que le impidieron continuar su marcha, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de grúas. CORTESÍA

Personal paramédico de la Cruz Roja acudió para valorar a los conductores involucrados, quienes no presentaron lesiones de gravedad y permanecieron en el sitio para dar aviso a sus respectivas aseguradoras, a fin de que respondieran por los daños ocasionados.

Elementos de Tránsito Municipal también tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades entre los participantes del percance.

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