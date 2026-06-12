Se pasa el alto, choca y termina contra un poste en Saltillo (video)

El no respetar el señalamiento del semáforo en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y la calle Chiapas, en la colonia República, fue el factor determinante de un accidente ocurrido la tarde de este viernes, lo que movilizó a personal de la Cruz Roja hasta el lugar, en Saltillo. Conforme al video de seguridad de la casa editorial Vanguardia, se aprecia cómo los vehículos que circulaban sobre la calle Chiapas con dirección hacia Torreón tenían la luz del semáforo en verde, mientras que los automovilistas que transitaban por Venustiano Carranza con dirección al periférico contaban con la luz roja.

Sin embargo, el conductor de una camioneta Nissan que circulaba por Venustiano Carranza ignoró por completo la señal de alto e impactó una camioneta Toyota perteneciente al Museo del Desierto, lo que ocasionó que ambas unidades resultaran con diversos daños materiales.

La camioneta Nissan era conducida por Antonio ¨N¨, quien, tras el choque, continuó avanzando hasta terminar estrellándose contra un poste ubicado en la esquina de la casa editorial. Por su parte, la camioneta Toyota, conducida por Alejandro ¨N¨, quedó imposibilitada para continuar su marcha debido a los daños sufridos en el eje delantero, por lo que fue necesaria la intervención de grúas para retirar ambos vehículos y liberar parcialmente la circulación en la zona.

Personal paramédico de la Cruz Roja acudió para valorar a los conductores involucrados, quienes no presentaron lesiones de gravedad y permanecieron en el sitio para dar aviso a sus respectivas aseguradoras, a fin de que respondieran por los daños ocasionados. Elementos de Tránsito Municipal también tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades entre los participantes del percance.