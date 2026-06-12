Aseguran pipa con combustible en la Saltillo-Torreón; conductor no acreditó la carga

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un tractocamión que remolcaba una pipa cargada con combustible sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido El Mimbre, tras detectar irregularidades en la documentación relacionada con la carga.

Conforme a lo informado por las autoridades, los agentes marcaron el alto a la unidad para realizar una inspección de rutina y solicitar al operador los documentos que acreditaran la procedencia y el destino del combustible que transportaba.

Durante la revisión, el conductor no presentó la documentación requerida para comprobar la legal posesión y el traslado de la carga, por lo que los elementos federales procedieron a asegurar tanto la unidad como el combustible.