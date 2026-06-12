Aseguran pipa con combustible en la Saltillo-Torreón; conductor no acreditó la carga
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La Fiscalía General de la República integrará la carpeta de investigación correspondiente para definir la situación jurídica del conductor y esclarecer el origen del combustible asegurado
Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un tractocamión que remolcaba una pipa cargada con combustible sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido El Mimbre, tras detectar irregularidades en la documentación relacionada con la carga.
Conforme a lo informado por las autoridades, los agentes marcaron el alto a la unidad para realizar una inspección de rutina y solicitar al operador los documentos que acreditaran la procedencia y el destino del combustible que transportaba.
Durante la revisión, el conductor no presentó la documentación requerida para comprobar la legal posesión y el traslado de la carga, por lo que los elementos federales procedieron a asegurar tanto la unidad como el combustible.
Ante esta situación, el operador fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes para que se determine la situación legal del cargamento y se esclarezca su origen.
El conductor y la unidad fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde se llevará a cabo la investigación correspondiente para determinar si existe alguna conducta constitutiva de delito relacionada con el transporte del combustible.
Las autoridades federales no precisaron la cantidad de combustible que transportaba la pipa ni la ruta que tenía prevista la unidad al momento de la inspección.
Será la Fiscalía General de la República la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir la situación jurídica del operador, así como el destino final del combustible asegurado.