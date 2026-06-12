Aseguran pipa con combustible en la Saltillo-Torreón; conductor no acreditó la carga

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    Aseguran pipa con combustible en la Saltillo-Torreón; conductor no acreditó la carga
    Tanto la pipa como el combustible quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras la Fiscalía General de la República desarrolla las investigaciones para esclarecer el origen del cargamento. ULISES MARTÍNEZ

La Fiscalía General de la República integrará la carpeta de investigación correspondiente para definir la situación jurídica del conductor y esclarecer el origen del combustible asegurado

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un tractocamión que remolcaba una pipa cargada con combustible sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido El Mimbre, tras detectar irregularidades en la documentación relacionada con la carga.

Conforme a lo informado por las autoridades, los agentes marcaron el alto a la unidad para realizar una inspección de rutina y solicitar al operador los documentos que acreditaran la procedencia y el destino del combustible que transportaba.

Durante la revisión, el conductor no presentó la documentación requerida para comprobar la legal posesión y el traslado de la carga, por lo que los elementos federales procedieron a asegurar tanto la unidad como el combustible.

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$!El operador de la unidad no logró acreditar con la documentación correspondiente la procedencia y el destino del combustible que transportaba, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades federales.
El operador de la unidad no logró acreditar con la documentación correspondiente la procedencia y el destino del combustible que transportaba, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades federales. ULISES MARTÍNEZ

Ante esta situación, el operador fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes para que se determine la situación legal del cargamento y se esclarezca su origen.

El conductor y la unidad fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde se llevará a cabo la investigación correspondiente para determinar si existe alguna conducta constitutiva de delito relacionada con el transporte del combustible.

$!El aseguramiento se derivó de una revisión de rutina efectuada por elementos federales que mantienen operativos de vigilancia y supervisión en carreteras del estado.
El aseguramiento se derivó de una revisión de rutina efectuada por elementos federales que mantienen operativos de vigilancia y supervisión en carreteras del estado. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades federales no precisaron la cantidad de combustible que transportaba la pipa ni la ruta que tenía prevista la unidad al momento de la inspección.

Será la Fiscalía General de la República la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir la situación jurídica del operador, así como el destino final del combustible asegurado.

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