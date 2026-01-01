Se queda dormido y choca contra camioneta estacionada, en Saltillo

Cerca de las 09:40 horas se registró un accidente vial sobre la calle Géminis, antes del cruce con el bulevar Nazario Ortiz Garza, en la colonia Melchor Ocampo de Saltillo.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades que tomaron conocimiento en el lugar, el conductor de un vehículo Nissan habría laborado desde la tarde y durante la noche, lo que presuntamente le provocó cansancio al momento de circular por la vialidad.

