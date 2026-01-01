Se queda dormido y choca contra camioneta estacionada, en Saltillo
El conductor señaló tener cansancio acumulado tras haber trabajado durante la tarde y la noche, lo que habría derivado en la pérdida de control del vehículo
Cerca de las 09:40 horas se registró un accidente vial sobre la calle Géminis, antes del cruce con el bulevar Nazario Ortiz Garza, en la colonia Melchor Ocampo de Saltillo.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades que tomaron conocimiento en el lugar, el conductor de un vehículo Nissan habría laborado desde la tarde y durante la noche, lo que presuntamente le provocó cansancio al momento de circular por la vialidad.
Al transitar por la calle Géminis, el hombre se quedó dormido al volante, perdió el control de la unidad y terminó impactándose, a la altura del cruce con Nazario Ortiz Garza, contra una camioneta que se encontraba estacionada.
El conductor fue identificado como Jesús, de 35 años, quien no presentó lesiones y no requirió traslado a un hospital tras ser valorado por los cuerpos de emergencia en el sitio.
Aunque el conductor resultó ileso, el vehículo presentó daños considerables, por lo que fue necesario solicitar apoyo para su retiro y realizar el peritaje correspondiente a fin de deslindar responsabilidades.