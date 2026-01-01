Riña deja a hombre con perforación pulmonar en Saltillo

Un hombre fue trasladado al Hospital General de Saltillo luego de resultar lesionado durante una riña en la que, de acuerdo con el reporte, participaron al menos ocho personas, siendo él quien llevó la peor parte. Autoridades acudieron al llamado recibido alrededor de las 09:00 horas de este jueves, en el que se alertaba sobre una pelea múltiple. Al arribar al lugar, se informó que uno de los involucrados presentaba lesiones provocadas por un objeto punzocortante. TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: volcadura lo proyecta fuera del auto y lo llevan grave al hospital

El lesionado presentaba una herida en la cabeza, ocasionada presuntamente con un desarmador, así como otra lesión a la altura del tórax, en el costado derecho. Al momento de la llegada de las autoridades, el resto de las personas involucradas huyó del sitio, quedando únicamente el herido. En cuestión de minutos, paramédicos brindaron atención al hombre, de entre 42 y 45 años de edad, quien no pudo proporcionar sus datos generales. Un familiar ingresó al domicilio y permitió que el lesionado fuera trasladado al hospital, señalando que acudiría posteriormente.