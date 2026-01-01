Riña deja a hombre con perforación pulmonar en Saltillo

Saltillo
/ 1 enero 2026
    Riña deja a hombre con perforación pulmonar en Saltillo
    La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades conforme avance el caso. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, la riña ocurrió entre al menos ocho personas; no se reportaron personas detenidas, ya que los presuntos agresores huyeron del lugar

Un hombre fue trasladado al Hospital General de Saltillo luego de resultar lesionado durante una riña en la que, de acuerdo con el reporte, participaron al menos ocho personas, siendo él quien llevó la peor parte.

Autoridades acudieron al llamado recibido alrededor de las 09:00 horas de este jueves, en el que se alertaba sobre una pelea múltiple. Al arribar al lugar, se informó que uno de los involucrados presentaba lesiones provocadas por un objeto punzocortante.

$!Al arribo de las autoridades, los presuntos agresores ya no se encontraban en el sitio, lo que impidió la detención de personas relacionadas con el hecho.
Al arribo de las autoridades, los presuntos agresores ya no se encontraban en el sitio, lo que impidió la detención de personas relacionadas con el hecho. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El lesionado presentaba una herida en la cabeza, ocasionada presuntamente con un desarmador, así como otra lesión a la altura del tórax, en el costado derecho. Al momento de la llegada de las autoridades, el resto de las personas involucradas huyó del sitio, quedando únicamente el herido.

En cuestión de minutos, paramédicos brindaron atención al hombre, de entre 42 y 45 años de edad, quien no pudo proporcionar sus datos generales. Un familiar ingresó al domicilio y permitió que el lesionado fuera trasladado al hospital, señalando que acudiría posteriormente.

$!El afectado presentó una lesión punzocortante en el tórax, con posible perforación pulmonar, por lo que fue ingresado de inmediato al área de urgencias del nosocomio.
El afectado presentó una lesión punzocortante en el tórax, con posible perforación pulmonar, por lo que fue ingresado de inmediato al área de urgencias del nosocomio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De manera preliminar, se informó que no hubo personas detenidas por estos hechos. Trascendió que el presunto agresor sería un familiar político del afectado, quien se retiró del lugar tras la agresión, por lo que serán las autoridades ministeriales las encargadas de llevar a cabo la investigación correspondiente.

A su ingreso al nosocomio, se confirmó que el hombre presentaba aparentemente una perforación en el pulmón derecho, por lo que fue ingresado de inmediato para recibir atención médica especializada.

Se espera la intervención de personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, a fin de continuar con las investigaciones y determinar si, una vez recuperado, el afectado rendirá su declaración y decidirá si presenta la denuncia correspondiente.

