Riña deja a hombre con perforación pulmonar en Saltillo
De acuerdo con los primeros reportes, la riña ocurrió entre al menos ocho personas; no se reportaron personas detenidas, ya que los presuntos agresores huyeron del lugar
Un hombre fue trasladado al Hospital General de Saltillo luego de resultar lesionado durante una riña en la que, de acuerdo con el reporte, participaron al menos ocho personas, siendo él quien llevó la peor parte.
Autoridades acudieron al llamado recibido alrededor de las 09:00 horas de este jueves, en el que se alertaba sobre una pelea múltiple. Al arribar al lugar, se informó que uno de los involucrados presentaba lesiones provocadas por un objeto punzocortante.
El lesionado presentaba una herida en la cabeza, ocasionada presuntamente con un desarmador, así como otra lesión a la altura del tórax, en el costado derecho. Al momento de la llegada de las autoridades, el resto de las personas involucradas huyó del sitio, quedando únicamente el herido.
En cuestión de minutos, paramédicos brindaron atención al hombre, de entre 42 y 45 años de edad, quien no pudo proporcionar sus datos generales. Un familiar ingresó al domicilio y permitió que el lesionado fuera trasladado al hospital, señalando que acudiría posteriormente.
De manera preliminar, se informó que no hubo personas detenidas por estos hechos. Trascendió que el presunto agresor sería un familiar político del afectado, quien se retiró del lugar tras la agresión, por lo que serán las autoridades ministeriales las encargadas de llevar a cabo la investigación correspondiente.
A su ingreso al nosocomio, se confirmó que el hombre presentaba aparentemente una perforación en el pulmón derecho, por lo que fue ingresado de inmediato para recibir atención médica especializada.
Se espera la intervención de personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, a fin de continuar con las investigaciones y determinar si, una vez recuperado, el afectado rendirá su declaración y decidirá si presenta la denuncia correspondiente.