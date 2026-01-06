¡Se queda tirado! Transporte de personal sin combustible provoca caos vial al norte de Saltillo
Un camión de la empresa Settepi provocó esta mañana un caos vial en el norte de Saltillo tras quedarse sin combustible; la vialidad se liberó después de que una grúa remolcara el vehículo averiado
Por más de 30 minutos, un camión de transporte de personal de la empresa Settepi provocó un caos vial al norte de Saltillo la mañana de este martes debido a la falta de combustible.
Alrededor de las 6:00 horas, se reportó el vehículo descompuesto, por lo que el personal de Tránsito Municipal acudió a tomar conocimiento del incidente, el cual se registró en la salida del túnel Nazario Ortiz Garza hacia el periférico.
Sin embargo, varios automovilistas y transportes continuaban circulando por la vialidad, lo que generó un caos, tanto en el carril asignado como en el lateral, debido al cierre de la entrada del túnel.
Varios minutos tuvieron que esperar automovilistas y empleados de diversas empresas que regresaban a sus domicilios, retrasando su llegada a causa del camión averiado.
Finalmente, se solicitó una grúa para remolcar el transporte y liberar por completo la vialidad, permitiendo que las personas pudieran llegar a sus destinos.