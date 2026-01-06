¡Se queda tirado! Transporte de personal sin combustible provoca caos vial al norte de Saltillo

Saltillo
/ 6 enero 2026
    ¡Se queda tirado! Transporte de personal sin combustible provoca caos vial al norte de Saltillo
    Automovilistas permanecieron detenidos durante más de media hora debido a un camión descompuesto al norte de Saltillo, generando un caos vial en la zona. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Un camión de la empresa Settepi provocó esta mañana un caos vial en el norte de Saltillo tras quedarse sin combustible; la vialidad se liberó después de que una grúa remolcara el vehículo averiado

Por más de 30 minutos, un camión de transporte de personal de la empresa Settepi provocó un caos vial al norte de Saltillo la mañana de este martes debido a la falta de combustible.

TE PUEDE INTERESAR: Muere joven senderista en accidente de auto, en Arteaga; hay ocho heridos

$!Grúa libera vialidad luego que camión de Settepi provocara caos matutino.
Grúa libera vialidad luego que camión de Settepi provocara caos matutino. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Alrededor de las 6:00 horas, se reportó el vehículo descompuesto, por lo que el personal de Tránsito Municipal acudió a tomar conocimiento del incidente, el cual se registró en la salida del túnel Nazario Ortiz Garza hacia el periférico.

Sin embargo, varios automovilistas y transportes continuaban circulando por la vialidad, lo que generó un caos, tanto en el carril asignado como en el lateral, debido al cierre de la entrada del túnel.

$!Personal de Tránsito Municipal acudió al lugar para supervisar el incidente y coordinar el remolque del vehículo, permitiendo la liberación de la vialidad.
Personal de Tránsito Municipal acudió al lugar para supervisar el incidente y coordinar el remolque del vehículo, permitiendo la liberación de la vialidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Varios minutos tuvieron que esperar automovilistas y empleados de diversas empresas que regresaban a sus domicilios, retrasando su llegada a causa del camión averiado.

Finalmente, se solicitó una grúa para remolcar el transporte y liberar por completo la vialidad, permitiendo que las personas pudieran llegar a sus destinos.

