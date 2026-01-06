¡Se queda tirado! Transporte de personal sin combustible provoca caos vial al norte de Saltillo

Por más de 30 minutos, un camión de transporte de personal de la empresa Settepi provocó un caos vial al norte de Saltillo la mañana de este martes debido a la falta de combustible. TE PUEDE INTERESAR: Muere joven senderista en accidente de auto, en Arteaga; hay ocho heridos

Alrededor de las 6:00 horas, se reportó el vehículo descompuesto, por lo que el personal de Tránsito Municipal acudió a tomar conocimiento del incidente, el cual se registró en la salida del túnel Nazario Ortiz Garza hacia el periférico. Sin embargo, varios automovilistas y transportes continuaban circulando por la vialidad, lo que generó un caos, tanto en el carril asignado como en el lateral, debido al cierre de la entrada del túnel.