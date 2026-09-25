Se quema tarimera clandestina, en Saltillo

Un incendio registrado al interior de un predio utilizado presuntamente como tarimera dejó al descubierto que el establecimiento operaba de manera clandestina, al no contar con los permisos correspondientes ni con su Programa Interno de Protección Civil.

Los hechos ocurrieron en la calle Maguey, en la colonia Anacahuita, donde se reportó una columna de humo proveniente del inmueble.

Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron a bordo de la Máquina 422 y localizaron diversos materiales en llamas, principalmente madera y plásticos, por lo que de inmediato iniciaron las maniobras para controlar el fuego y evitar que se propagara.

Después de varios minutos de labores, el incendio quedó completamente sofocado. No se registraron personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales.