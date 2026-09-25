Se quema tarimera clandestina, en Saltillo

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    Se quema tarimera clandestina, en Saltillo
    Cuerpo de bomberos acudió al lugar para sofocar el incendio.
    Se quema tarimera clandestina, en Saltillo

Operaba sin permiso de las autoridades; luego del incendio se procedió a la clausura

Un incendio registrado al interior de un predio utilizado presuntamente como tarimera dejó al descubierto que el establecimiento operaba de manera clandestina, al no contar con los permisos correspondientes ni con su Programa Interno de Protección Civil.

Los hechos ocurrieron en la calle Maguey, en la colonia Anacahuita, donde se reportó una columna de humo proveniente del inmueble.

Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron a bordo de la Máquina 422 y localizaron diversos materiales en llamas, principalmente madera y plásticos, por lo que de inmediato iniciaron las maniobras para controlar el fuego y evitar que se propagara.

Después de varios minutos de labores, el incendio quedó completamente sofocado. No se registraron personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choque-multiple-paraliza-la-circulacion-en-ramos-arizpe-GF23732004

Una vez controlada la emergencia, personal de Protección Civil realizó una inspección en el establecimiento, donde detectó que no contaba con los permisos correspondientes para operar ni con su Programa Interno de Protección Civil.

Ante las irregularidades encontradas, Protección Civil procedió a la clausura del predio, que era utilizado como tarimera sin cumplir con los requisitos establecidos para su funcionamiento.

Posteriormente se determinarán las medidas administrativas correspondientes y las condiciones que deberá cumplir el establecimiento antes de poder reanudar sus actividades.

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