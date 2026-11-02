SE TROPIEZA Y CAE A UN ARROYO

Una mujer con capacidades diferentes terminó al fondo de un arroyo luego de sufrir un tropiezo y fue rescatada por paramédicos de cruz roja.

La afectada que se identificó como Mayra Cecilia N. de 38 años de edad, fue llevada a la humanitaria institución, donde fue valorada para descartarle fracturas.

El accidente ocurrió cuando la mujer caminaba por las jardineras del boulevard Carlos Abedrop López.

Al cruzar la calle de Humberto Castilla Salazar para seguir su camino a orillas de un puente perimetral, no alcanzó a subir una enorme banqueta.

Sufrió un tropiezo con el cordón cuneta y fue a dar al arroyo que sobre esos costados carecía de protecciones.

Varias personas al percatarse del accidente acudieron auxiliar a Mayra la cual ya se encontraba al fondo del arroyo e imposibilitada en subir.

Solicitaron ayuda de los paramédicos quienes se acercaron a brindar de los primeros auxilios y vieron lo complicado descender.

Prepararon una caminata canastilla de rescate y cuerdas para poder extraer a la mujer quien se encontraban asustada y con una crisis nerviosa.

Los socorristas lograron poner a salvo a la paciente y a simple no le apreciaron heridas

Al cierre de esta edición se informó que la salud de la lesionada fue estable y fue canalizada a la unidad de integración familiar, (UNIF) de la policía municipal para localizar a familiares