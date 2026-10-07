Seis colonias del oriente de Saltillo se enfrentan a policías en ‘Calle por cancha’ este jueves

El deporte será utilizado como una herramienta de prevención y convivencia entre agrupaciones juveniles populares de Saltillo, con la realización de una nueva jornada del torneo “Calle por Cancha”, que este jueves llegará al sector oriente de la ciudad. La actividad forma parte de las acciones de proximidad social implementadas por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que busca generar espacios de convivencia entre jóvenes y reducir posibles tensiones entre grupos de distintas colonias.

El encuentro se realizará a partir de las 19:00 horas en el Parque Nogales, ubicado en la calle Nogal de Barton 364, en la colonia Los Nogales II. En esta jornada participarán representantes de agrupaciones juveniles de las colonias Mirasierra, Centenario, Zaragoza, Loma Linda, Loma Blanca y Morelos, informó Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Comisaría. De acuerdo con el funcionario, el torneo busca que los jóvenes convivan en un mismo espacio mediante una actividad deportiva, al tiempo que se fortalece la relación y la confianza entre las agrupaciones y los elementos de la Policía de Saltillo. SERÁN CUARENTA AGRUPACIONES “Calle por Cancha” contempla la participación de 40 agrupaciones juveniles populares de diferentes sectores de Saltillo. La primera jornada se realizó la semana pasada en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, donde participaron ocho equipos. El torneo fue organizado por sectores de la ciudad: poniente, oriente, sur y centro. Cada uno tendrá un equipo ganador, que posteriormente avanzará a una etapa final para disputar el campeonato general.

Además de promover la convivencia, la estrategia contempla incentivos para los participantes, pues la Comisaría otorgará premios a los ganadores de cada sector y al equipo que se corone campeón de todo el torneo. El director de Proximidad Social explicó que la intención es aprovechar el interés de los jóvenes por el deporte para establecer vínculos con ellos y trabajar desde la prevención, en lugar de limitar las acciones de seguridad a la atención de incidentes. El alcalde Javier Díaz González señaló que este tipo de actividades forman parte de la estrategia municipal para acercar a la Policía de Saltillo a las juventudes y generar condiciones de convivencia en las colonias.

La administración municipal plantea que la prevención y la proximidad social son herramientas para atender factores que pueden derivar en conflictos entre grupos juveniles y contribuir a mantener espacios públicos con mayor participación comunitaria. Morales Hernández indicó que, mediante el torneo, también se busca contribuir a que los distintos sectores de la ciudad cuenten con entornos más seguros y tranquilos. La actividad de este jueves forma parte de una serie de encuentros deportivos que continuarán desarrollándose en diferentes puntos de Saltillo, hasta definir a los equipos que disputarán la final del torneo.