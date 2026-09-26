Sentencian a dos hombres por transporte de extranjeros, en Coahuila

Dos personas fueron sentenciadas a 12 y 8 años de prisión, respectivamente, luego de ser encontradas responsables del delito de transporte de personas extranjeras, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución fue obtenida por la Fiscalía Federal en Coahuila, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, después de que durante un juicio oral el Ministerio Público Federal presentó ante el órgano jurisdiccional los elementos de prueba relacionados con el caso.

Abel “N” recibió una condena de 12 años de prisión, además del pago de una multa de 814 mil 275 pesos. En tanto, Omar “N” fue sentenciado a ocho años de prisión y deberá cubrir una multa de 542 mil 850 pesos.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en febrero de 2024, cuando elementos de la Unidad de Reacción e Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila pusieron a disposición de las autoridades a los ahora sentenciados.

Durante la intervención fueron localizadas ocho personas de nacionalidad ecuatoriana que eran transportadas de manera irregular, por lo que fueron rescatadas por las autoridades. A partir de estos hechos se inició la investigación correspondiente y posteriormente el proceso penal en contra de los responsables.