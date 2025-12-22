¡Sí pasó! Tren Navideño de CPKC iluminó Saltillo y Ramos Arizpe durante su recorrido por México

El tren cruzó las vías ferroviarias poco después de las 12:00 de la madrugada, anunciando su llegada con el característico sonido del silbato, lo que alertó a decenas de familias que ya se encontraban listas para presenciar el recorrido. Desde distintos puntos de la ruta, niñas, niños y adultos observaron el paso del convoy, que avanzó sin detenerse, pero dejó a su paso un espectáculo visual que fue ampliamente documentado y compartido en redes sociales.

Familias de Saltillo y Ramos Arizpe vivieron una experiencia poco común e inesperada durante los primeros minutos del domingo, con el paso del Tren Navideño de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), un convoy iluminado que despertó expectativa y entusiasmo entre habitantes de ambas ciudades, pese a que no tenía paradas programadas en la región.

El Tren Navideño CPKC 2025 está conformado por una locomotora, cuatro vagones y dos cabuses, todos decorados con miles de luces LED y motivos alusivos a la temporada decembrina. En la parte frontal se apreciaba la leyenda “Feliz Navidad”, mientras que una de sus plataformas destacó por la presencia de dos pilagás y una esfera gigante, elementos que llamaron la atención de quienes se congregaron para observarlo. El resto de los vagones mostraba figuras y adornos propios de la Navidad, creando una escena festiva en medio de la noche.

Aunque el tren no realizó paradas en Saltillo ni en Ramos Arizpe, el simple hecho de verlo pasar generó un ambiente de celebración entre las familias, muchas de las cuales aprovecharon el momento para tomar fotografías y grabar videos, que posteriormente circularon en plataformas digitales como muestra del entusiasmo que despertó el convoy.

Más allá del espectáculo visual, el Tren Navideño de Canadian Pacific Kansas City forma parte de un programa con un fuerte componente social. El proyecto combina presentaciones musicales, actividades comunitarias y la recolección de alimentos y donativos durante los meses de noviembre y diciembre, los cuales son destinados a comunidades de Canadá, Estados Unidos y México.

El recorrido del tren inició el 19 de noviembre y está programado para concluir ayer 21 de diciembre, atravesando miles de kilómetros de vías férreas en Norteamérica, por lo que su avistamiento era parte de su retorno a tierras canadienses. En su trayecto contempla paradas en diversas localidades, donde uno de los vagones es adaptado como escenario para presentaciones musicales en vivo, convirtiendo cada escala en un evento comunitario.

El Tren CPKC 2025 es parte de una tradición que comenzó en 1999 y que, con el paso de los años, ha evolucionado junto con la integración económica y comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, particularmente tras la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Para cubrir más de 20 mil kilómetros de vías, la operación contempla dos trenes gemelos, lo que permite mantener un cronograma simultáneo en los tres países.