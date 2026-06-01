Si votas, tendrás entrada gratuita al Museo de las Aves de Saltillo

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Saltillo
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    Si votas, tendrás entrada gratuita al Museo de las Aves de Saltillo
    El Museo de las Aves de México ofrecerá acceso gratuito a quienes acrediten haber participado en la jornada electoral del 7 de junio. OMAR SAUCEDO

Visitantes podrán ingresar sin pagar boleto, mostrando evidencia de sufragio durante la jornada cívica del próximo 7 de junio

Con el propósito de incentivar la participación ciudadana y reconocer el compromiso democrático de la población, el Museo de las Aves en Saltillo anunció que ofrecerá entrada gratuita a quienes acudan a votar en la jornada electoral del próximo 7 de junio.

La iniciativa permitirá que las personas que ejerzan su derecho al voto ingresen sin costo al recinto cultural, ubicado en el Centro Histórico de Saltillo, presentando en taquilla su pulgar entintado y credencial para votar vigente.

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De acuerdo con la convocatoria difundida por el museo, la promoción estará disponible únicamente el domingo 7 de junio, en un horario de 11:00 a 18:00 horas, y aplicará bajo ciertas restricciones establecidas por la institución.

La actividad busca fomentar la participación electoral mediante un incentivo cultural, al tiempo que acerca a las familias a uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad dedicados a la conservación, investigación y difusión de la riqueza avifaunística de México.

IMPULSAN CULTURA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

Con esta estrategia, el Museo de las Aves se suma a diversas iniciativas que buscan fortalecer la participación ciudadana en los procesos democráticos, promoviendo al mismo tiempo el acceso a actividades educativas y recreativas.

El recinto invitó a la población a aprovechar la jornada para cumplir con su deber cívico y posteriormente disfrutar de las exposiciones permanentes y temporales que alberga el museo, considerado uno de los más importantes del País en su especialidad.

Las autoridades del espacio cultural recomendaron a los interesados consultar previamente las condiciones de la promoción y acudir con la documentación

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