Si votas, tendrás entrada gratuita al Museo de las Aves de Saltillo

La iniciativa permitirá que las personas que ejerzan su derecho al voto ingresen sin costo al recinto cultural, ubicado en el Centro Histórico de Saltillo, presentando en taquilla su pulgar entintado y credencial para votar vigente.

Con el propósito de incentivar la participación ciudadana y reconocer el compromiso democrático de la población, el Museo de las Aves en Saltillo anunció que ofrecerá entrada gratuita a quienes acudan a votar en la jornada electoral del próximo 7 de junio.

De acuerdo con la convocatoria difundida por el museo, la promoción estará disponible únicamente el domingo 7 de junio, en un horario de 11:00 a 18:00 horas, y aplicará bajo ciertas restricciones establecidas por la institución.

La actividad busca fomentar la participación electoral mediante un incentivo cultural, al tiempo que acerca a las familias a uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad dedicados a la conservación, investigación y difusión de la riqueza avifaunística de México.

IMPULSAN CULTURA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

Con esta estrategia, el Museo de las Aves se suma a diversas iniciativas que buscan fortalecer la participación ciudadana en los procesos democráticos, promoviendo al mismo tiempo el acceso a actividades educativas y recreativas.

El recinto invitó a la población a aprovechar la jornada para cumplir con su deber cívico y posteriormente disfrutar de las exposiciones permanentes y temporales que alberga el museo, considerado uno de los más importantes del País en su especialidad.

Las autoridades del espacio cultural recomendaron a los interesados consultar previamente las condiciones de la promoción y acudir con la documentación