Celebra Diócesis de Saltillo dos décadas de la Casa del Sacerdote

Entre muestras de fe, agradecimiento y espíritu de comunidad, la Diócesis de Saltillo conmemoró el vigésimo aniversario de la Casa del Sacerdote, un espacio que durante dos décadas ha brindado alojamiento, acompañamiento y atención a quienes dedican su vida al ministerio sacerdotal. La celebración estuvo marcada por una eucaristía de acción de gracias presidida por el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, en la capilla ubicada frente a la Alameda Zaragoza. Durante la ceremonia, fieles, benefactores y miembros de la comunidad diocesana se unieron en oración para agradecer la permanencia de una obra que hoy alberga a 25 sacerdotes y continúa ofreciendo hospedaje a religiosos y obispos visitantes.

En su mensaje, el prelado destacó que la historia de la Casa del Sacerdote es reflejo de la providencia divina y del compromiso solidario de quienes han contribuido a sostenerla a lo largo de los años.

“Cumplimos 20 años en esta casa sacerdotal. Es un espacio digno para vivir, compartir la vida y fortalecer nuestra vocación. Todo ello ha sido posible gracias a las bendiciones de Dios, al bienestar que aquí recibimos y a la generosidad de quienes nos apoyan”, expresó. UNA OBRA SOSTENIDA POR LA FE Y SOLIDARIDAD Monseñor Hilario explicó que el proyecto ha logrado consolidarse gracias a tres pilares fundamentales: la bendición de Dios, el bienestar integral de los sacerdotes residentes y la colaboración constante de los benefactores que han hecho posible su funcionamiento. Subrayó que, más allá del respaldo material, la principal fortaleza de la Casa del Sacerdote radica en la oración de la comunidad católica, que acompaña permanentemente la salud, el ministerio y la vida de quienes habitan este recinto.

Asimismo, reconoció el apoyo brindado por personas, familias, médicos y voluntarios que, mediante aportaciones y servicios, han contribuido a mantener este espacio como un lugar de recuperación y descanso para los pastores de la Iglesia. “Me siento profundamente bendecido de vivir aquí. Este lugar me ayuda a ejercer mejor mi sacerdocio y me impulsa a servir y hacer el bien a los demás”, compartió el Obispo. Al concluir la celebración, la comunidad diocesana renovó su compromiso de continuar acompañando esta obra mediante la oración y la solidaridad, con el deseo de que la Casa del Sacerdote siga siendo un refugio de paz, fraternidad y esperanza para las futuras generaciones de religiosos en Saltillo.

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