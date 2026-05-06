Crean consejo ciudadano para vigilar cambios de uso de suelo en Saltillo

En un esfuerzo por recuperar participación en las decisiones sobre el crecimiento urbano, la Organización de Vecinos y Vecinas de Saltillo anunció la instalación del Consejo Vecinal de Participación en la Administración y Gestión Urbana. El organismo fue presentado durante una rueda de prensa realizada la mañana de este martes. La iniciativa busca reunir la voz ciudadana con el respaldo de investigadores y académicos especializados en temas urbanos y sociales.

En el encuentro participaron habitantes de sectores como Lomas de Lourdes, Los Besos y la Zona Centro, entre otros. Armando López Romero, presidente de la Asociación de Vecinas y Vecinos en Defensa del Nogal y coordinador de la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo, explicó que esta medida surge ante la preocupación por la manera en que se han autorizado cambios de uso de suelo en distintas zonas de la ciudad. Indicó que estos procesos han generado incertidumbre por sus repercusiones económicas, sociales y ambientales. “La autoridad nos puede abrir la puerta pero sino tenemos un esquema no se podrá modificar las leyes y garantizar la participación”, dijo. SEIS RETOS IDENTIFICADOS El Consejo presentó una agenda integrada por seis problemáticas que, de acuerdo con sus integrantes, impactan directamente la calidad de vida y el desarrollo urbano de Saltillo. Entre ellas mencionaron el deterioro ambiental y la pérdida de áreas verdes dentro de la mancha urbana. También señalaron la crisis hídrica y los efectos de la gentrificación, fenómeno que, afirmaron, ha comenzado a modificar el tejido social en algunas colonias.

La activista Jaqueline Campbel expuso que en la Zona Centro existe además una creciente contaminación auditiva derivada de la apertura de bares y de la falta de regulación. “Ya hay familias desplazadas. Que prefieren irse porque no es apto para vivir”, dijo. Otro de los puntos abordados fue la presencia de construcciones que consideran de riesgo dentro de zonas habitacionales, además del incremento de agentes contaminantes y problemas relacionados con la calidad del aire.

Los integrantes del Consejo señalaron también la necesidad de impulsar un modelo de desarrollo sustentable que no priorice únicamente intereses económicos. BUSCAN DIÁLOGO CON AUTORIDADES El organismo indicó que uno de sus principales objetivos será abrir un canal permanente de diálogo con autoridades municipales y estatales, a fin de que las decisiones sobre el crecimiento de la ciudad se tomen con participación ciudadana y apego a la ley. “La ciudad se construye con la participación activa de su gente”, señalaron. Finalmente, adelantaron que las propuestas y objetivos del Consejo serán presentados formalmente ante distintas instancias para buscar que tanto el conocimiento académico como la experiencia vecinal sean considerados en la planeación urbana.

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