SIDS: ‘Chirigüillo’ refuerza estigmas y puede derivar en actos de discriminación

El uso del término “chirigüillo” refuerza estigmas sociales y promueve una visión clasista que puede derivar en actos de discriminación, advirtió Patricia Yeverino, directora para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación.

Comentó que se trata de una palabra con carga social negativa, utilizada para referirse de manera despectiva a personas con condiciones económicas distintas. “Es una palabra que refuerza el clasismo y tiende a estigmatizar a cierto grupo de personas”, dijo.

“Se está usando para las personas que tienen un nivel económico diferente y que no precisamente habla de la descripción de las personas, sino que tiene un contenido de carácter negativo”, agregó.

Indicó que, aunque algunas expresiones se justifican como formas habituales de comunicación, su uso puede resultar ofensivo y generar exclusión, sobre todo cuando se replica en plataformas digitales. “Hay puntos de vista que, por la forma en que se expresan, pueden generar una situación de desventaja para otras personas”, dijo.

La funcionaria advirtió que este tipo de lenguaje puede configurar actos de discriminación conforme a la legislación vigente. “A veces esa forma de comunicarnos suele tener una estigmatización presente y puede generar un acto de discriminación conforme a la ley”, afirmó.

Precisó que, si bien no se han recibido denuncias formales relacionadas con este término, la discriminación es una práctica que suele normalizarse. “Es una práctica cotidiana que a veces no reconocemos, pero que está presente y tiene consecuencias legales”, indicó.

Explicó que dichas consecuencias están previstas en la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, así como en el Código Penal, en su artículo 239.

Finalmente, recordó que la Dirección brinda atención integral, que incluye asesoría jurídica y acompañamiento especializado, para personas que tengan dudas o requieran orientación. La oficina se ubica en Cuauhtémoc 349, Zona Centro de Saltillo, y también atiende al interior del estado en los teléfonos 844 430 81 45.