Cerró Coahuila 2025 con 14 denuncias por discriminación

Durante 2025, la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila registró 14 quejas formales por presuntos actos de discriminación, todas contra instancias privadas o particulares, informó Patricia Yeverino.

La funcionaria comentó que el número de quejas no necesariamente refleja la dimensión real del problema, ya que muchas personas optan por recibir orientación sin iniciar un procedimiento legal. “Cerramos el año con 14 quejas. Son pocas con relación a la cantidad de personas que atendemos, porque brindamos asesoría y acompañamiento, pero no todas deciden dar seguimiento al procedimiento como tal”, dijo.

Detalló que los casos atendidos estuvieron relacionados principalmente con discapacidad, religión y VIH, y que algunos procedimientos concluyeron mediante convenios de conciliación, mientras que otros continúan abiertos. “Hay asuntos que se resuelven en poco tiempo y otros que se alargan, porque depende de las pruebas que presenten las partes y de las etapas procesales que marca la ley”, agregó.

La funcionaria precisó que el procedimiento inicia con la presentación de la queja, la notificación a la parte denunciada —que cuenta con cinco días para rendir su informe— y la posibilidad de una mediación antes de entrar al periodo probatorio y la resolución.

En los casos que derivan en convenios, dijo, se han establecido medidas de reparación del daño, que pueden incluir compensaciones económicas, cobertura de atención psicológica y procesos de capacitación para las personas involucradas. “Hoy existen medidas que antes no se tenían, como la reparación del daño o la obligación de recibir capacitación en temas de discriminación”, afirmó.

Más allá de los procedimientos formales, la directora subrayó que la prioridad institucional está puesta en la prevención, rubro en el que durante 2025 se impactó a 14 mil 391 personas mediante talleres y capacitaciones en sectores educativos, empresariales y comunitarios. “Lo que más nos importa es que la gente reconozca cuándo hay un acto de discriminación y dejar de normalizar estas prácticas antes de que lleguen al ámbito legal”.

También mencionó la implementación de medidas de accesibilidad dentro de los propios procedimientos, como la impresión de expedientes en braille para personas con discapacidad visual. “Cuando recibimos denuncias de personas ciegas, todas las diligencias se imprimen en braille y se integran así al expediente. Son buenas prácticas que ya estamos aplicando”, aseguró.

Actualmente, la dependencia registra una queja en lo que va de 2026, mientras que el resto de las atenciones corresponden a asesorías jurídicas y acompañamientos psicológicos que no escalaron a un procedimiento formal.