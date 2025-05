Siguen robos en el centro de Saltillo... a 10 metros de una caseta policiaca

Vecinos del Centro Histórico de Saltillo, reportaron nuevamente un acto de vandalismo en contra de un vehículo, a solo 10 metros de una caseta de la Policía de Saltillo en una de las principales calles que conectan al sur de la ciudad con el primer cuadro.

Fue en las primeras horas de este jueves, cuando uno de los habitantes de la calle Nicolás Bravo en intersección con Mariano Escobedo en el centro de Saltillo, salió de su domicilio percatándose de que uno de sus vehículos había sufrido un “cristalazo” en la ventana de la puerta delantera del copiloto.

De acuerdo con el vecino, el daño al vehículo tuvo como resultado el robo de una bolsa de ropa y el manual del vehículo Jeep Renegade 2020.

El vecino de la zona destaca que la situación ocurrió apenas 10 metros a un costado de la caseta de policía que les fue instalada hace varios meses ante la insistencia de los dueños de otras viviendas, quienes reportaron constantemente vandalismo, robos e incluso asaltos a mano armada en la zona.

Incluso, dice además de que los elementos no se percataron, cuando fue a reportarlo por la mañana se dio cuenta de que no había ni siquiera un elemento dentro para atenderlo.

"Se supone que la caseta está para vigilar cuando todos dormimos. Un cristalazo a 10 metros y no me di cuenta, obviamente quiere decir que el policía no está al pendiente, o quiero pensar que no está al pendiente y no que están coludidos. Cuando fui a reportear pensé que ya hasta lo tenían detenido y resulta que ni el policía estaba. Más que la molestia del vidrio es del servicio basura que tenemos ahí", expresó.

Sin embargo, los vecinos han manifestado en un grupo de Whatsapp su molestia, debido a que no es la primera vez que ocurre algo similar, como ya había sido reportado por VANGUARDIA a unas calles de este nuevo suceso, toda vez que la situación ha provocado la necesidad de tener que pagar pensiones de estacionamiento pues sus vehículos ahora se encuentran en riesgo al pie de la calle sin que haya vigilancia y seguridad efectiva.

En entrevista para VANGUARDIA, el vecino recordó que incluso, en la esquina de Bravo y Escobedo hace poco llegó una persona sin vida, pero también, se registró recientemente otra incidencia de una vecina que logró documentar con sus cámaras de seguridad el asesinato de su perro.

"Se le subieron al tercer piso, le mataron al perro, le hicieron destrozos y estamos hablando de que esa casa está prácticamente enfrente de la caseta. Por eso es mi mayor disgusto", indicó.

De hecho, en la misma madrugada de este jueves, vecinos de la calle Hidalgo a la misma altura, reportaron a una persona quien en semanas anteriores había sido detectada rondando en los techos de una platería de la zona.