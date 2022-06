Sin confirmar orden de restricción en contra de Pepe Mazter

VANGUARDIA quedó a la espera de respuesta del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer sobre presunta orden de restricción contra Pepe Guerrero por ejercer violencia física y verbal en contra de su ex esposa.

Fue a través de las redes sociales que Iris “N” denunció públicamente a su exmarido, José Guerrero, mejor conocido como Pepe Mazter, quien es vocalista del grupo musical Sonido Mazter.

El conocido cantante fue señalado por ejercer violencia física y verbal en contra de su ex pareja, quien publicó fotografías que podrían confirmar la agresión que fue propinada presuntamente por Guerrero la tarde de este lunes 06 de junio.

En la publicación se observa, además, un video con duración de 13 segundos en donde se puede apreciar a Pepe Mazter empujando a la mujer, quien le pide que se detenga, sin embargo, continúa siendo agredida hasta el final de la grabación.

“Subo esto por que temo por mi seguridad y la de mis hijos ... ya que acaba de venir Pepe Mazter y me golpeó y amenazó causando daños en el interior de mi domicilio y a mi persona... ya no me quedaré callada!!!!!”, se puede leer en el post en Facebook.

VANGUARDIA buscó la reacción del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, a donde se presume que acudió Iris “N” para interponer una denuncia de la que se desligaría una orden de restricción contra el vocalista de la agrupación de música tropical, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado este hecho por parte del CJEM.

Igualmente, José Guerrero indicó a través de un mensaje de texto que este martes acudirá a la Procuraduría y será hasta entonces que haga una declaración pública con relación con los señalamientos que se hacen en su contra.

Los hechos ocurrieron en la colonia González Cepeda, sobre la Calle Otilio González donde llegó el presunto agresor.

Ella y su familia contarán con protección por parte de la autoridad estatal y municipal, pues se llevarán a cabo rondines de vigilancia evitando así que se lleve a cabo algún incidente.

