Block de Notas (96): Normalización y trivialización de la violencia

Usted y yo en el anterior “Block de Notas” (95) hicimos o practicamos justo eso: abordamos la siempre dolorosa y terrible temática de los suicidas a puños en la región (cosa importante y, repito, muy dolorosa), glosamos y leímos al divino ciego, Jorge Luis Borges , en una antología de reflexiones, las cuales hacen repensar el mundo, y finalmente lo tejimos con la ingrata política local, con motivo de estar ya en puerta la elección y conformación del nuevo Congreso local, cuyos integrantes acompañarán al “Cowboy Urbano”, al gobernador Manolo Jiménez Salinas , en un tramo de su gobierno difícil y duro, como siempre. No dudo, Jiménez Salinas sabrá mover bien sus fichas en el ajedrez político estatal y comarcano.

Gracias de corazón, palabra y pensamiento por atender estas notas, este “Block de Notas”, el cual, a pedido suyo, lo volvimos a poner en circulación. Y es que este cuaderno es eso, notas, apostillas, aforismos, sentencias, reflexiones, las cuales tomo de todo lugar por un motivo: nuestro país es un gigantesco galimatías en todos los aspectos. Es decir, México padece en materia de seguridad y económica; el tejido social ya está casi podrido en todo lugar, mientras en materia cultural no hay rumbo... En fin, todo requiere inmediata atención.

Usted se sabe de memoria la siguiente frase, la cual he repetido una y otra vez en mis escritos en los diversos medios de comunicación del país donde reciben mis textos. Quien primero lo olfateó en el ambiente fue el mejor reportero del mundo, John Lee Anderson, quien en el año 2010, en una entrevista de banqueta, lo dejó en letra redonda en Zacatecas (tierra de Morena, de narcotraficantes, de criminales; tierra ya perdida en este momento).

Su cita, la cual usted ya se sabe de repaso, es: “Ustedes, los periodistas mexicanos, tienen que averiguar qué es lo que enmascara a la sociedad mexicana para encerrar en su seno tanta violencia... no es posible que tanta violencia y que criminales tan sádicos, tan imaginativamente sádicos, hayan surgido de pronto en el panorama mexicano. Algo esconde la sociedad mexicana que lo fue incubando durante años y años”.

Nota 1: Le creemos al reportero, al periodista. Avanzamos. El lenguaje para mí es fundamental: es lo que me hace humano. Nada más. Hay gente que dice que un delfín piensa y es más inteligente que un humano. Lo respeto. Es una pendejada. Hay gente que asegura que los nidos de hormigas y su organización son ejemplo de inteligencia, mejor que la humana. Una pendejada. Hay gente que piensa que su perro escucha su nombre y... hace caso. ¡Puf! Lo bien cierto, lo único que nos hace humanos es la palabra. Hablada y, mejor, escrita.

Nota 2: Por lo anterior, el lenguaje es jerga, folclore nacional, pero los criminales lo hicieron suyo y todos lo usan. Sin pensar, claro. Y ejemplo de ello es ese género llamado “narcocorridos”. ¿A usted le gusta el muy mexicano pozole? Imagino que sí: hay variantes, pero la más común es maíz mexicano con carne de puerco. Pero hoy hacer un “pozole” significa tirar el cadáver de un ser humano en un tambo (bidón) con ácido muriático, cal y otros químicos, para desaparecer dicho cuerpo...

ESQUINA-BAJAN

Nota 3: ¿Esto es México? Sí, desgraciadamente. Esto y no otra cosa es el país el cual va a recibir algunos partidos de un Mundial soccer que, esperemos, no se convierta en una masacre más. En un país ya sin espasmo alguno con este tipo de eventos criminales, ¿le suenan los siguientes conceptos? “Enteipado”, “encajuelado”, “ensabanado”, “encobijado”, “encostalado”, “entambado”... ya todo mundo lo sabe y lo escucha en sus dispositivos móviles. Un artista plástico, Óscar García, en año pretérito, impactó en París, Francia, con la instalación de una mesa donde había cocaína y cannabis simulados... En el mundo real, llamado México de Morena, pues es diario y real.

Nota 4: La normalización y trivialización de la violencia en México, la cual desgraciadamente a nadie asusta: “Hallan en fosa clandestina a dos jóvenes desaparecidos” (Ruth Valle, de 19 años, y Antonio García, de 18 años, en Chilpancingo, Guerrero, el 22 de abril). “Matan a exreina de belleza en la Ciudad de México” (21 de abril). Ese mismo día, hubo tres feminicidios en menos de 24 horas. Y ni se diga de los desaparecidos, los cuales son un motivo de preocupación internacional.