¿Existirá el narcorrecluso 95 de Badiraguato que irá a EU?

Cero prudencia de todas y todos. Cero distancia. Cero alejamiento. Oídos sordos, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había hecho trabajo de inteligencia y, en al menos un informe, asentaba que en Sinaloa había acusaciones contra Rocha Moya por su presunta cercanía y supuestos acuerdos con criminales desde la campaña electoral que lo llevó al poder en 2021. ¿Qué alegaban en el círculo cercano de AMLO? El cuento de siempre ante cualquier incomodidad: que se trataba de falacias esparcidas por los conservadores, mentiras de la mafia del poder, trama de neoliberales, conjuras de halcones gringos. ¿Qué hizo el expresidente en el verano del 2024, cuando ya se iba del poder? Seguir defendiendo a Rocha Moya. ¿En esos días qué hizo, desgraciadamente, la presidenta electa? Lo mismo, creer en el imputado y defenderlo. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Rocha Moya de conspirar con el Cártel de Sinaloa para mandar grandes cantidades de narcóticos (fentanilo, heroína, metanfetaminas y cocaína) a Estados Unidos a cambio de apoyos políticos (electorales) y dinero, junto al hoy senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y otros funcionarios, incluidos fiscales y policías, quienes incluso habrían secuestrado y asesinado al menos a una persona que era fuente de información de la DEA. No dice el expediente que Rocha Moya directamente traficara las drogas, sino que su gobierno ha permitido y protegido las operaciones de tráfico, y peor, que ha traicionado al Estado mexicano por entregar a capos información sensible de seguridad.

Estados Unidos ha pedido su detención. Luego querrá su extradición. Tendrá que entregar pruebas a la FGR, tal como lo hizo en los casos de 94 reos que ya les fueron extraditados por el gobierno de Sheinbaum. Ahí es cuando la FGR y la Presidenta estarán en problemas. Y ante esto último, entendiendo que el tipo en Washington D.C. parece realmente estar mal de su juicio, no es imposible que, como en el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, un comando gringo vaya por Rocha Moya. Ante Trump, el de Badiraguato ya es, al menos por ahora, su Maduro mexicano, aunque si se lo niegan y él lo necesita para desviar la atención de los casos de pederastia y prostitución insertos en los archivos Epstein, podría ir por otro pez más jugoso, como el que anda por allá no tan lejos, en La Chingada. Eso, como de peli, es lo que temen algunas personas en la Cancillería. jp.becerra.acosta.m@gmail.com @jpbecerraacosta