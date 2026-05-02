Sinaloa 2021: un mecanismo coordinado de intervención criminal

En medio de ese expediente, entre asesinatos, sobornos, narconóminas y protección institucional, lo que está sobre la mesa es algo todavía más delicado: la captura de una elección mediante la convergencia entre un partido político y una organización criminal, y la posterior utilización del poder público como mecanismo de compensación.

El gobierno de Estados Unidos formalizó la solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , y nueve funcionarios de su círculo cercano, incluyendo al alcalde de Culiacán y a un senador en funciones. Los delitos no son menores ni ambiguos; hablamos de narcotráfico, crimen organizado, conspiración y tráfico de armas.

Según la acusación estadounidense, antes de la elección estatal de 2021, Rocha Moya se reunió con los líderes de Los Chapitos, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán. Ahí, dice el documento, el cártel ofreció garantizar su triunfo. A cambio, Rocha Moya prometió abrir el gobierno de Sinaloa a funcionarios útiles para el narcotráfico.

Una lista con nombres y domicilios de opositores fue entregada al cártel para intimidarlos y sacarlos de la contienda. Vinieron los secuestros selectivos, amenazas sistemáticas y control territorial. El día de la elección, la violencia escaló. Se registró robo de urnas, presencia de personas armadas en casillas, llamadas de emergencia por intimidación y operadores privados de la libertad, mientras municipios completos permanecían bajo presión. Todo esto ocurrió con policías estatales instruidos para no intervenir, aun frente a delitos en flagrancia, y con agentes del Ministerio Público con la consigna de no procesar denuncias. No fue una suma de irregularidades, fue un mecanismo coordinado de intervención criminal.

Desde la oposición denunciamos todo. Se documentaron centros de votación vandalizados, paquetes robados, sustitución de funcionarios electorales y candidatos obligados a retirarse de la contienda. Lo calificamos como terrorismo electoral. Incluso llevamos la denuncia fuera del país y acudimos a la Organización de Estados Americanos (OEA) para exhibir la injerencia del crimen organizado en las elecciones. No fue un fenómeno exclusivo de Sinaloa. Hubo patrones similares en Michoacán, en Sonora, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Guerrero y en varios estados.

Hoy esa sentencia se desploma. La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos habla de una operación coordinada para alterar el resultado electoral en Sinaloa. Describe a un cártel que no sólo influyó, sino que operó la elección, y a Morena como beneficiario directo de esa intervención. Los Chapitos ayudaron a Morena a ganar Sinaloa y el hoy gobernador les pagó entregándoles el Estado.

Las denuncias de 2021 que fueron desestimadas hoy encajan como piezas de un mismo engranaje. Candidatos secuestrados, operadores desaparecidos, casillas tomadas y una autoridad deliberadamente ausente. Todo lo que López Obrador y Morena minimizaron y ridiculizaron aparece ahora documentado en una acusación penal internacional.

El cinismo no es nuevo. Después de la elección, López Obrador tuvo el descaro de agradecer a los criminales por haberse portado bien en la jornada electoral. Y tenía razón, pero no como él lo planteó. Se portaron muy bien con Morena. Operaron para Morena. Ayudaron a construir el resultado que los instaló en el poder.