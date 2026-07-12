Sin definición venta de alcohol en eventos masivos de Saltillo

Esta apertura se contempla de manera particular para la realización del evento Saltillo Electrónico, el cual se llevará a cabo como parte de las actividades culturales del Festival Internacional de las Artes.

Las autoridades del municipio de Saltillo analizan la posibilidad de autorizar la comercialización de bebidas alcohólicas durante los próximos eventos masivos programados en la ciudad, tras haber mantenido restricciones en este tipo de espectáculos en los últimos tres años.

El concierto está previsto para efectuarse el próximo sábado en la explanada del cruce de la avenida Venustiano Carranza y la avenida Universidad, zona habitual para estas convocatorias.

Entre la oferta artística contemplada para esta jornada destacan los espectáculos musicales a cargo de DJ Laus Music, Oz, Antuan, Zelfi, Jezreel y Techno Bruja.

El Gobierno Municipal se encuentra actualmente en el proceso de revisión para determinar la factibilidad de expedir licencias temporales, sujetas a condicionantes y normas de supervisión para el consumo.

Sobre este análisis, el alcalde Javier Díaz González enfatizó que el objetivo fundamental para la administración pública es preservar la integridad, la seguridad y el ambiente armónico entre la ciudadanía.

La autoridad local indicó que la prioridad sigue siendo la protección de las familias y los asistentes, modelo que se ha buscado replicar en las distintas celebraciones desarrolladas en la capital del estado.

Como referencia de este esquema preventivo, la alcaldía citó el desarrollo de las actividades del FINA 2026, así como los encuentros del Fut Fest llevados a cabo previamente en el Biblioparque Norte.

Hasta la fecha no existe un dictamen definitivo sobre el permiso de expendio, por lo que el esquema de venta de bebidas alcohólicas se mantiene formalmente sin definición concreta.

Se prevé que, en el transcurso de los siguientes días, las dependencias correspondientes emitan el acuerdo final sobre el dispositivo de control que se aplicará en dicho sector.