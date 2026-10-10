Sobrecalentamiento de batería provoca incendio de auto en el Periférico, Saltillo

Un automóvil se incendió la mañana de este sábado en Saltillo, sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de llegar al puente de Vito Alessio Robles, luego de que presuntamente se registrara un sobrecalentamiento en la batería de la unidad. El conductor, identificado como Armando López, de 44 años, circulaba por la vialidad con dirección a Isidro López Zertuche, pero cuando el vehículo dejó de responder, decidió detenerse y orillarse para revisar qué ocurría.

De acuerdo con su versión, acababa de avanzar después de que el semáforo cambiara a verde cuando escuchó un ruido similar a una explosión, situación que lo llevó a detener la marcha. Al intentar abrir el cofre para revisar el motor, se percató de que el fuego ya se había extendido, por lo que solicitó apoyo para controlar las llamas.