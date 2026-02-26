Oposición advierte que Reforma Electoral formaliza “acordeones” en elecciones

Diputados y senadores de oposición advirtieron que la reforma electoral presentada ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum (la cual prevé reducciones presupuestales y cambios en el Congreso) dinamita la democracia, omite combatir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y formaliza la práctica de los “acordeones”.

El coordinador de la bancada de diputados del PAN, Elías Lixa, consideró que no puede haber reforma electoral si no se aborda la primera preocupación de los mexicanos: la erradicación del crimen organizado para que no pueda participar financiando campañas. Dijo que la propuesta es resultado de un soliloquio de Pablo Gómez, responsable de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y no de un ejercicio democrático.

Adelantó que su partido no está dispuesto a participar en una reforma que no contenga los mínimos indispensables, entre los que mencionó mecanismos para rastrear el dinero ilícito en las campañas, impedimentos al financiamiento de la delincuencia, nulidad de elecciones cuando participe el crimen, pérdida de registro a partidos que avalen el ingreso de dinero irregular, castigos para dirigentes que avalen candidaturas del crimen organizado.

“Si lo que quieren es presentar un decálogo de asuntos que significan mirar hacia otro lado, cuando literalmente hay zonas del país que están en llamas, entonces no podemos sentarnos a hablar de las propuestas de PowerPoint del Gobierno”, indicó.

El senador Ricardo Anaya, jefe de la bancada panista, explicó que no se apoyará una reforma que no castigue el financiamiento del crimen a los partidos políticos.

“Nuestra posición es muy clara. El grupo parlamentario del PAN no va a acompañar esta reforma porque no contiene lo que nosotros exigimos como demanda principal: sanciones severas a los partidos y a los candidatos que reciban apoyo y dinero del crimen organizado y del narcotráfico”, planteó.

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado advirtió que no se dejará persuadir por Morena para respaldar la propuesta.

“No estamos a favor, de ninguna forma, de la disminución del pluralismo político y del debilitamiento de los partidos. Si esta reforma va dirigida a erosionar el pluralismo político, el orden democrático, las libertades y la certeza de una contienda, no la vamos a acompañar”, planteó el coordinador Clemente Castañeda.

Por su parte, Manuel Añorve, del grupo parlamentario del PRI en la Cámara Alta, calificó la propuesta como una “Ley Maduro”, al afirmar que representa “la confirmación de un Estado autoritario que todos los días se construye con Morena, de un partido único”.

Aseveró que se trata de “populismo puro” y que México ha tomado el modelo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro al desaparecer organismos autónomos y apoderarse del Poder Judicial.

El líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, acusó que el Gobierno busca apropiarse de los órganos electorales dejándolos sin posibilidades de trabajar al bajarles el presupuesto.

Afirmó que se pretende disminuir a la oposición modificando los plurinominales y que se formaliza la práctica de los “acordeones” con la definición de 100 diputados que serán electos por lista. “Es una reforma que quiere una ‘Ley Maduro’ en este país, donde además se difunda esa práctica de los acordeones, que es la votación por los 100 diputados; pues eso van a ser acordeones”, consideró.