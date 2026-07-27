¡Son los últimos días! Invitan a postular candidatos al Galardón Tláloc al Valor del Bombero 2026

El reconocimiento será otorgado a quienes hayan demostrado valor, capacidad y compromiso durante el servicio, con acciones de trascendencia y beneficio para el municipio.

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a proponer a personas candidatas para recibir el Galardón Tláloc al Valor del Bombero, en su edición 2026, distinción que busca reconocer a integrantes del Cuerpo de Bomberos que hayan destacado por realizar actuaciones extraordinarias y ejemplares en el cumplimiento de su deber.

La convocatoria permanecerá abierta hasta este próximo 31 de julio, por lo que las personas interesadas en postularse o inscribir a algún candidato podrán acudir a las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en la Presidencia Municipal de Saltillo, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

También se podrán presentar propuestas a través del portal oficial del Ayuntamiento, www.saltillo.gob.mx, el cual se encuentra disponible las 24 horas.

El Galardón Tláloc al Valor del Bombero contempla las categorías En Vida, mediante la cual se reconocerá a un hombre y a una mujer, así como Post Mortem, destinada a distinguir la trayectoria o acciones de un integrante del Cuerpo de Bomberos fallecido.

De acuerdo con la convocatoria, las personas propuestas deberán cumplir con diversos requisitos, entre ellos contar con nacionalidad mexicana, haber nacido en el municipio de Saltillo o acreditar una residencia mínima de tres años ininterrumpidos a la fecha de expedición de la convocatoria.

Asimismo, no deberán haber recibido anteriormente el Galardón en la misma categoría en la que sean postuladas y deberán contar con una trayectoria destacada o haber realizado actividades relevantes relacionadas con el reconocimiento al valor y servicio de los bomberos.

Entre las condiciones establecidas también se encuentra que la persona candidata no esté inscrita en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres del Poder Judicial del Estado de Coahuila, ni en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial del Estado de Coahuila.