¡Son los últimos días! Invitan a postular candidatos al Galardón Tláloc al Valor del Bombero 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    ¡Son los últimos días! Invitan a postular candidatos al Galardón Tláloc al Valor del Bombero 2026
    El galardón busca destacar el valor, capacidad y compromiso de los bomberos en el cumplimiento de su deber. VANGUARDIA/ARCHIVO

La distinción reconoce actuaciones extraordinarias y ejemplares de integrantes del Cuerpo de Bomberos

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a proponer a personas candidatas para recibir el Galardón Tláloc al Valor del Bombero, en su edición 2026, distinción que busca reconocer a integrantes del Cuerpo de Bomberos que hayan destacado por realizar actuaciones extraordinarias y ejemplares en el cumplimiento de su deber.

El reconocimiento será otorgado a quienes hayan demostrado valor, capacidad y compromiso durante el servicio, con acciones de trascendencia y beneficio para el municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reconocera-saltillo-a-heroes-del-cuerpo-de-bomberos-con-el-galardon-tlaloc-NO21856658

La convocatoria permanecerá abierta hasta este próximo 31 de julio, por lo que las personas interesadas en postularse o inscribir a algún candidato podrán acudir a las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en la Presidencia Municipal de Saltillo, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

También se podrán presentar propuestas a través del portal oficial del Ayuntamiento, www.saltillo.gob.mx, el cual se encuentra disponible las 24 horas.

El Galardón Tláloc al Valor del Bombero contempla las categorías En Vida, mediante la cual se reconocerá a un hombre y a una mujer, así como Post Mortem, destinada a distinguir la trayectoria o acciones de un integrante del Cuerpo de Bomberos fallecido.

De acuerdo con la convocatoria, las personas propuestas deberán cumplir con diversos requisitos, entre ellos contar con nacionalidad mexicana, haber nacido en el municipio de Saltillo o acreditar una residencia mínima de tres años ininterrumpidos a la fecha de expedición de la convocatoria.

Asimismo, no deberán haber recibido anteriormente el Galardón en la misma categoría en la que sean postuladas y deberán contar con una trayectoria destacada o haber realizado actividades relevantes relacionadas con el reconocimiento al valor y servicio de los bomberos.

Entre las condiciones establecidas también se encuentra que la persona candidata no esté inscrita en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres del Poder Judicial del Estado de Coahuila, ni en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/superan-los-4-mil-650-servicios-de-emergencia-atendidos-por-proteccion-civil-y-bomberos-de-ramos-arizpe-NE22379325

El Gobierno Municipal destacó la importancia de la participación ciudadana en este proceso, al considerar que las propuestas permitirán reconocer públicamente a quienes, desde el Cuerpo de Bomberos, han demostrado valentía y compromiso en favor de la comunidad.

El Galardón Tláloc al Valor del Bombero 2026 será entregado durante el mes de agosto, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Bombero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bomberos
Reconocimiento

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dale y dale

Dale y dale
true

Agotamiento laboral: un problema creciente
true

POLITICÓN: Tras caso Rocky, ¿necesita en verdad Coahuila una Fiscalía de Seres Sintientes?
Autoridades militares y alcaldes de la Región Sureste atestiguaron el relevo de mando realizado en las instalaciones del batallón.

Coahuila: asume Rey Ángel Rodríguez Alcocer el mando del 69 Batallón de Infantería
El otorgamiento de nuevas concesiones ocurre en un contexto de presión sobre los recursos hídricos y problemas de sobreexplotación

CONAGUA otorga nuevas concesiones en la sobreexplotada cuenca del Río Bravo pese a crisis hídrica
La tiradora de Saltillo igualó su récord centroamericano de 114 platos derribados durante la clasificación.

Gabriela Rodríguez cumple como abanderada y conquista el oro para México en Santo Domingo 2026; así va el medallero
Scott Gottlieb, aseguró que el cilantro y el perejil provenientes del centro de México figuran entre los productos que podrían estar relacionados con los contagios.

Ciclosporiasis... Cilantro y perejil mexicanos, los responsables del mayor brote en la historia, acusa ex director de la FDA
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha abogado por la vía diplomática, pero el poder del político está siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor.

Los líderes iraníes se enfrentan entre sí mientras los sectores más intransigentes presionan para que se extienda el conflicto