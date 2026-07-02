Reconocerá Saltillo a héroes del Cuerpo de Bomberos con el Galardón Tláloc

El Gobierno Municipal de Saltillo lanzó la convocatoria para el Galardón Tláloc al Valor del Bombero, reconocimiento que distingue a integrantes del Cuerpo de Bomberos cuya labor haya sobresalido por su valentía, entrega y servicio en beneficio de la comunidad. La administración municipal convocó a la ciudadanía a participar proponiendo a las y los bomberos que consideren merecedores de esta distinción, la cual busca reconocer acciones extraordinarias realizadas durante el cumplimiento de su deber, así como una trayectoria ejemplar al servicio de la población.

La convocatoria contempla dos modalidades: En Vida, categoría en la que serán reconocidos un hombre y una mujer, y Post Mortem, destinada a honrar a quienes perdieron la vida o serán distinguidos de manera póstuma por su legado y contribución al municipio. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de julio, periodo durante el cual cualquier persona podrá presentar una candidatura siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el Ayuntamiento. Entre las condiciones para ser considerado se encuentra contar con nacionalidad mexicana, haber nacido en Saltillo o acreditar una residencia mínima de tres años ininterrumpidos en el municipio, no haber recibido previamente el galardón en la misma categoría y demostrar una trayectoria destacada o acciones relevantes relacionadas con el servicio bomberil.

Asimismo, las personas postuladas no deberán aparecer en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres ni en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Las propuestas podrán entregarse de manera presencial en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en la Presidencia Municipal, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. También será posible realizar el registro en línea a través del portal oficial del Ayuntamiento, disponible las 24 horas. El Galardón Tláloc al Valor del Bombero será entregado durante el mes de agosto, como parte de las actividades conmemorativas por el Día del Bombero, fecha en la que el municipio reconoce la labor de quienes arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía.

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