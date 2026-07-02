Reconocerá Saltillo a héroes del Cuerpo de Bomberos con el Galardón Tláloc

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Reconocerá Saltillo a héroes del Cuerpo de Bomberos con el Galardón Tláloc
    El reconocimiento será entregado en agosto durante las actividades conmemorativas por el Día del Bombero. ARCHIVO

El Ayuntamiento de Saltillo abrió la convocatoria para nominar a integrantes del Cuerpo de Bomberos que destaquen por su valor, trayectoria y servicio a la comunidad

El Gobierno Municipal de Saltillo lanzó la convocatoria para el Galardón Tláloc al Valor del Bombero, reconocimiento que distingue a integrantes del Cuerpo de Bomberos cuya labor haya sobresalido por su valentía, entrega y servicio en beneficio de la comunidad.

La administración municipal convocó a la ciudadanía a participar proponiendo a las y los bomberos que consideren merecedores de esta distinción, la cual busca reconocer acciones extraordinarias realizadas durante el cumplimiento de su deber, así como una trayectoria ejemplar al servicio de la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/volvere-mas-veces-roberto-carlos-anuncia-proyectos-con-la-fundacion-real-madrid-en-saltillo-CO21855896

La convocatoria contempla dos modalidades: En Vida, categoría en la que serán reconocidos un hombre y una mujer, y Post Mortem, destinada a honrar a quienes perdieron la vida o serán distinguidos de manera póstuma por su legado y contribución al municipio.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de julio, periodo durante el cual cualquier persona podrá presentar una candidatura siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el Ayuntamiento.

Entre las condiciones para ser considerado se encuentra contar con nacionalidad mexicana, haber nacido en Saltillo o acreditar una residencia mínima de tres años ininterrumpidos en el municipio, no haber recibido previamente el galardón en la misma categoría y demostrar una trayectoria destacada o acciones relevantes relacionadas con el servicio bomberil.

$!La convocatoria para el Galardón Tláloc permanecerá abierta hasta el próximo 31 de julio.
La convocatoria para el Galardón Tláloc permanecerá abierta hasta el próximo 31 de julio. CORTESÍA

Asimismo, las personas postuladas no deberán aparecer en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres ni en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

Las propuestas podrán entregarse de manera presencial en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en la Presidencia Municipal, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. También será posible realizar el registro en línea a través del portal oficial del Ayuntamiento, disponible las 24 horas.

El Galardón Tláloc al Valor del Bombero será entregado durante el mes de agosto, como parte de las actividades conmemorativas por el Día del Bombero, fecha en la que el municipio reconoce la labor de quienes arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bomberos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Protección Civil
ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La explosión habría sido causada por la detonación de un supuesto artefacto explosivo en el exterior del edificio.

Detonación en instalaciones de CFE en Gómez Palacio activa protocolos de seguridad
Riquelme aseguró que dará continuidad al proyecto de gobierno respaldado por los ciudadanos.

Miguel Ángel Riquelme Solís asume la alcaldía de Torreón con un llamado a la unidad y la continuidad administrativa
Especialistas del INAH hallaron tres nuevas pinturas rupestres en cuevas de Cuatro Ciénegas.

Hallan tres nuevas pinturas rupestres durante restauración en Cuatro Ciénegas
El objetivo del congreso es promover comprensión, inclusión y mejores herramientas de intervención.

Organizan en Saltillo encuentro para comprender y atender el TDAH; realizarán caminata
Tres arqueros de Coahuila se mantienen entre los mejores cinco del Ranking Mundial tras el Campeonato Panamericano Tlaxcala 2026

¡Orgullo de Coahuila! Matías Grande, Ana Paula Vázquez y Sebastián García conquistan el Top 5 del tiro con arco mundial
El alcalde Javier Díaz González dio la bienvenida al exfutbolista brasileño en el templete principal.

‘Volveré más veces’: Roberto Carlos anuncia proyectos con la Fundación Real Madrid en Saltillo
Trump: El jugador sucio

Trump: El jugador sucio
Las dominadas de Trump

Las dominadas de Trump