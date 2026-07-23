Superan los 4 mil 650 servicios de emergencia atendidos por Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Superan los 4 mil 650 servicios de emergencia atendidos por Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció la labor y el compromiso de los integrantes de Protección Civil y Bomberos. CORTESÍA

La corporación ha atendido emergencias médicas, accidentes viales, incendios, contingencias y reportes ciudadanos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con más de 4 mil 650 servicios brindados durante 2026, el personal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe refrendó su compromiso con la protección y seguridad de las familias del municipio, al atender emergencias médicas, accidentes viales, incendios, contingencias y diversos reportes ciudadanos.

En reconocimiento a la labor que realizan diariamente, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo un encuentro con integrantes de la corporación, a quienes destacó como la primera línea de respuesta ante situaciones de emergencia y reconoció por su profesionalismo, entrega y vocación de servicio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/atiende-ramos-arizpe-reportes-ciudadanos-con-jornadas-de-limpieza-LF22278506

“Mi reconocimiento para todas y todos ustedes. Su trabajo no tiene horario y muchas veces tampoco descanso, pero siempre están donde más se les necesita. Gracias por cuidar a las familias de Ramos Arizpe con profesionalismo, valentía y un gran sentido humano”, expresó el Presidente Municipal.

$!Los elementos son considerados la primera respuesta ante situaciones de emergencia en el municipio.
Los elementos son considerados la primera respuesta ante situaciones de emergencia en el municipio. CORTESÍA

Durante el encuentro, el alcalde estuvo acompañado por Alejandro González Farías, secretaria del Ayuntamiento, y reiteró que su administración mantendrá el fortalecimiento de las corporaciones de emergencia mediante mejores herramientas y condiciones laborales.

Gutiérrez Merino señaló que el objetivo es que el personal cuente con los recursos necesarios para continuar brindando una atención oportuna y eficiente ante las distintas situaciones que se presentan en el municipio, en beneficio de la ciudadanía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-supera-los-111-mil-empleos-formales-y-fortalece-su-liderazgo-industrial-AF22278239

La cifra de servicios atendidos durante 2026 refleja la constante actividad de los cuerpos de emergencia, cuya labor resulta fundamental para responder ante accidentes, incendios y contingencias, así como para auxiliar a la población en situaciones que ponen en riesgo su integridad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bomberos
Gobierno

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cada quien lo suyo

Cada quien lo suyo
Las conquistas históricas de la incansable lucha social están en peligro.

NosotrAs: Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá
true

POLITICÓN: ¿Arturo Islas busca llevar el caso Rocky a una confrontación política en Saltillo?
Historias de Saltillo vuelve a Vanguardia: contar la ciudad después de la nostalgia

Historias de Saltillo vuelve a Vanguardia: contar la ciudad después de la nostalgia
El fuego consumió un colchón, ropa y diversos objetos almacenados en una de las habitaciones.

Llamas arrasan con vivienda abandonada en Ramos Arizpe
La camiseta verde le sentó bien a Rumy Aguirre, quien respondió con goles, liderazgo ofensivo y una actuación clave para conquistar el torneo.

Saltillense Rumy Aguirre brilla con México Sub-15 y conquista la Supercopa FMF 2026
Buques mercantes transitan por el mar Rojo bajo la protección de la fragata italiana BERGAMINI, como parte de la operación de la Unión Europea EUNAVFOR Aspides en el mar Rojo, el océano Índico y el Golfo.

Ataques hutíes a 2 petroleros saudíes podrían con abrir un nuevo frente en la guerra con Irán
OpenAI informó que, durante una prueba de seguridad, uno de sus agentes de IA explotó de forma autónoma vulnerabilidades y obtuvo acceso a los sistemas internos de Hugging Face.

¿Cómo un inesperado ciberataque de sistema de OpenAI provoca alarma y pedidos de mayor cautela?