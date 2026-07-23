Superan los 4 mil 650 servicios de emergencia atendidos por Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con más de 4 mil 650 servicios brindados durante 2026, el personal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe refrendó su compromiso con la protección y seguridad de las familias del municipio, al atender emergencias médicas, accidentes viales, incendios, contingencias y diversos reportes ciudadanos. En reconocimiento a la labor que realizan diariamente, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo un encuentro con integrantes de la corporación, a quienes destacó como la primera línea de respuesta ante situaciones de emergencia y reconoció por su profesionalismo, entrega y vocación de servicio.

“Mi reconocimiento para todas y todos ustedes. Su trabajo no tiene horario y muchas veces tampoco descanso, pero siempre están donde más se les necesita. Gracias por cuidar a las familias de Ramos Arizpe con profesionalismo, valentía y un gran sentido humano”, expresó el Presidente Municipal.

Durante el encuentro, el alcalde estuvo acompañado por Alejandro González Farías, secretaria del Ayuntamiento, y reiteró que su administración mantendrá el fortalecimiento de las corporaciones de emergencia mediante mejores herramientas y condiciones laborales. Gutiérrez Merino señaló que el objetivo es que el personal cuente con los recursos necesarios para continuar brindando una atención oportuna y eficiente ante las distintas situaciones que se presentan en el municipio, en beneficio de la ciudadanía.

La cifra de servicios atendidos durante 2026 refleja la constante actividad de los cuerpos de emergencia, cuya labor resulta fundamental para responder ante accidentes, incendios y contingencias, así como para auxiliar a la población en situaciones que ponen en riesgo su integridad.