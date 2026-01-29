Sufre adulto mayor quemaduras tras incendio por tanque de gas en Ramos Arizpe

Un hombre de 69 años resultó lesionado tras registrarse un incendio en un domicilio ubicado en la calle Arroyo de las Lomas número 625, en la colonia Manantiales del Valle, en Ramos Arizpe; el afectado fue identificado como Ricardo ¨N¨.

De acuerdo con el propio lesionado, el incidente ocurrió cuando se encontraba cambiando un tanque de gas y se generó fuego, lo que provocó el inicio del incendio dentro de la vivienda.

TE PUEDE INTERESAR: Sin rastro desde hace más de 70 días: buscan a Brenda Isabel en Saltillo