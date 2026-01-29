Sufre adulto mayor quemaduras tras incendio por tanque de gas en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 29 enero 2026
    Sufre adulto mayor quemaduras tras incendio por tanque de gas en Ramos Arizpe
    Bomberos realizaron labores de ventilación para descartar riesgos al interior del inmueble. FOTO: CORTESÍA

El incendio fue controlado por vecinos y bomberos, quienes realizaron labores de ventilación y descartaron riesgos adicionales, mientras que la vivienda presentó daños materiales

Un hombre de 69 años resultó lesionado tras registrarse un incendio en un domicilio ubicado en la calle Arroyo de las Lomas número 625, en la colonia Manantiales del Valle, en Ramos Arizpe; el afectado fue identificado como Ricardo ¨N¨.

De acuerdo con el propio lesionado, el incidente ocurrió cuando se encontraba cambiando un tanque de gas y se generó fuego, lo que provocó el inicio del incendio dentro de la vivienda.

Vecinos apoyaron para controlar el fuego antes del arribo de los cuerpos de emergencia.
Vecinos apoyaron para controlar el fuego antes del arribo de los cuerpos de emergencia. FOTO: CORTESÍA

El siniestro le causó quemaduras en el rostro, cuello y brazos, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para brindarle atención en el lugar.

El adulto mayor fue atendido y posteriormente trasladado a un hospital para su valoración médica.
El adulto mayor fue atendido y posteriormente trasladado a un hospital para su valoración médica. FOTO: CORTESÍA

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al reporte, siendo vecinos quienes ya habían controlado el fuego y los vulcanos descartaron riesgos y ventilaron el lugar; posteriormente trasladaron al lesionado a un hospital para su valoración médica.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al domicilio donde se registró el incendio en la colonia Manantiales del Valle.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al domicilio donde se registró el incendio en la colonia Manantiales del Valle. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, los bomberos realizaron labores de ventilación en el inmueble, el cual presentó daños derivados del incendio; no se informó sobre otras personas afectadas.

