Sufre adulto mayor quemaduras tras incendio por tanque de gas en Ramos Arizpe
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El incendio fue controlado por vecinos y bomberos, quienes realizaron labores de ventilación y descartaron riesgos adicionales, mientras que la vivienda presentó daños materiales
Un hombre de 69 años resultó lesionado tras registrarse un incendio en un domicilio ubicado en la calle Arroyo de las Lomas número 625, en la colonia Manantiales del Valle, en Ramos Arizpe; el afectado fue identificado como Ricardo ¨N¨.
De acuerdo con el propio lesionado, el incidente ocurrió cuando se encontraba cambiando un tanque de gas y se generó fuego, lo que provocó el inicio del incendio dentro de la vivienda.
TE PUEDE INTERESAR: Sin rastro desde hace más de 70 días: buscan a Brenda Isabel en Saltillo
El siniestro le causó quemaduras en el rostro, cuello y brazos, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para brindarle atención en el lugar.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al reporte, siendo vecinos quienes ya habían controlado el fuego y los vulcanos descartaron riesgos y ventilaron el lugar; posteriormente trasladaron al lesionado a un hospital para su valoración médica.
Asimismo, los bomberos realizaron labores de ventilación en el inmueble, el cual presentó daños derivados del incendio; no se informó sobre otras personas afectadas.