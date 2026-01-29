Sin rastro desde hace más de 70 días: buscan a Brenda Isabel en Saltillo

La Comisión de Búsqueda de Personas en el estado de Coahuila mantiene activa una ficha de localización para dar con el paradero de Brenda Isabel Gutiérrez Reyna, mujer de 36 años de edad cuyo paradero se desconoce desde el pasado 15 de noviembre de 2025, fecha en la que fue vista por última vez en Saltillo.

De acuerdo con la información oficial difundida, Brenda Isabel nació el 16 de octubre de 1989 y cuenta con una estatura aproximada de 1.20 metros, complexión delgada y tez morena. Su rostro es de forma redonda, con ojos grandes de color café y boca mediana, al igual que sus labios. Como parte de sus características físicas, se describe que tiene el cabello mediano, de color negro.

TE PUEDE INTERESAR: Bella postal de la Ciudad Deportiva de Saltillo genera asombro en redes (video)

Entre las señas particulares que podrían facilitar su identificación, se detalla que presenta acné visible en el rostro, así como varios lunares en la cara. Estos rasgos forman parte de los datos considerados relevantes para apoyar las labores de búsqueda y permitir que la ciudadanía pueda reconocerla en caso de contar con información que ayude a su localización.