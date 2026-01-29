Sin rastro desde hace más de 70 días: buscan a Brenda Isabel en Saltillo
El día de su desaparición, la mujer de 36 años vestía shorts y blusa en color negro, prendas con las que fue vista por última vez el 15 de noviembre del 2025
La Comisión de Búsqueda de Personas en el estado de Coahuila mantiene activa una ficha de localización para dar con el paradero de Brenda Isabel Gutiérrez Reyna, mujer de 36 años de edad cuyo paradero se desconoce desde el pasado 15 de noviembre de 2025, fecha en la que fue vista por última vez en Saltillo.
De acuerdo con la información oficial difundida, Brenda Isabel nació el 16 de octubre de 1989 y cuenta con una estatura aproximada de 1.20 metros, complexión delgada y tez morena. Su rostro es de forma redonda, con ojos grandes de color café y boca mediana, al igual que sus labios. Como parte de sus características físicas, se describe que tiene el cabello mediano, de color negro.
Entre las señas particulares que podrían facilitar su identificación, se detalla que presenta acné visible en el rostro, así como varios lunares en la cara. Estos rasgos forman parte de los datos considerados relevantes para apoyar las labores de búsqueda y permitir que la ciudadanía pueda reconocerla en caso de contar con información que ayude a su localización.
En cuanto a la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, la ficha indica que Brenda Isabel vestía shorts de color negro y una blusa también negra. Esta información resulta clave para las labores de búsqueda, ya que permite acotar referencias visuales relacionadas con el día en que se perdió contacto con ella.
La Comisión de Búsqueda puso a disposición diversos canales de contacto para recibir cualquier dato que pueda contribuir a dar con su paradero. Las personas que cuenten con información pueden comunicarse de manera directa a los números telefónicos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 o 871 235 7199. Asimismo, se solicita que cualquier reporte sea realizado de forma inmediata para agilizar las acciones correspondientes.
Además de los números telefónicos, la dependencia mantiene activos sus canales oficiales en redes sociales, donde se difunden las fichas de búsqueda con el objetivo de ampliar el alcance de la información y lograr que más personas conozcan el caso.
Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición, por lo que las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que pueda resultar útil. La búsqueda de Brenda Isabel Gutiérrez Reyna continúa activa, mientras se concentran esfuerzos en su pronta localización.