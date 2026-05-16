Sufre repartidor tres fracturas luego de ser derribado por un auto en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Sufre repartidor tres fracturas luego de ser derribado por un auto en Saltillo
    Testigos del percance solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911 al observar al motociclista tendido sobre el pavimento con fuertes dolores en una de sus piernas. ULISES MARTÍNEZ

El conductor del automóvil quedó detenido mientras autoridades ministeriales realizan el deslinde de responsabilidades por el accidente ocurrido en el estacionamiento

Con una probable triple fractura terminó un repartidor de comida de la empresa Rappi, quien circulaba dentro del estacionamiento de un centro comercial y fue golpeado y derribado por un automóvil que intentaba salir del lugar, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 13:00 horas de este sábado, cuando Alejandro “N”, de 57 años, transitaba desde la puerta de entrada hacia la salida para incorporarse a José María Lafragua, a bordo de un vehículo Chevrolet Beat.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reportan-danos-y-rina-tras-festejo-magisterial-en-el-sur-de-saltillo-CG20737041
$!Ambos vehículos involucrados fueron retirados mediante una grúa y trasladados a un corralón mientras el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes.
Ambos vehículos involucrados fueron retirados mediante una grúa y trasladados a un corralón mientras el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

Sobre el carril paralelo a Lafragua circulaba Bryan Michael “N”, de 29 años, quien avanzaba en su motocicleta cuando fue impactado en el costado izquierdo por el automóvil, provocando que cayera al pavimento y comenzara a quejarse de fuertes dolores en la pierna.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención al lesionado.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista lesionado y lo trasladaron de urgencia al Hospital General tras detectar severas lesiones desde la rodilla hasta el tobillo.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista lesionado y lo trasladaron de urgencia al Hospital General tras detectar severas lesiones desde la rodilla hasta el tobillo. ULISES MARTÍNEZ

Tras realizar la valoración correspondiente, los socorristas detectaron que el joven presentaba una probable triple fractura en la pierna, desde la rodilla hasta el tobillo, por lo que fue subido a una ambulancia y trasladado al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Posteriormente se solicitó una grúa para retirar los vehículos y trasladarlos a un corralón, mientras el personal del Ministerio Público realiza el deslinde de responsabilidades.

El conductor del automóvil quedó detenido en tanto se determina su situación jurídica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo
choque de moto

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La batuta

La batuta
true

POLITICÓN: Por salir las pruebas en contra de Rocha tras la entrega de dos colaboradores
NosotrAs: Las niñas que dejaron de pedir permiso

NosotrAs: Las niñas que dejaron de pedir permiso
El huachicol sigue reportándose en Coahuila, sobre todo en municipios de la Región Sureste de la entidad.

Coahuila: Localiza Pemex 17 tomas clandestinas en primer bimestre de 2026
Familiares de Luisa Fernanda acudieron a la Fiscalía General del Estado para exigir que se investigue la muerte de la joven.

Saltillo: Madre de Luisa rechaza versión de suicidio y culpa a pareja de feminicidio
Miembros de la organización describen una “arquitectura invisible” donde los nombres de sus rivales eran entregados a la policía para su captura, mientras que el cártel recibía avisos anticipados sobre operativos militares y movimientos de las fuerzas federales.

Cómo un cártel del narcotráfico convirtió al estado de Sinaloa en su herramienta
El reciclaje se ha posicionado como uno de los grandes retos del siglo XXI para acabar con el exceso de residuos y contaminación.

Impulsa el reciclaje pequeñas acciones que generan grandes cambios
Saraperos de Saltillo volvió a quedarse corto en Tijuana y cayó 5-4 ante Toros en el primero de la serie fronteriza.

Se hunde la Nave Verde: Saraperos de Saltillo pierden ante Toros en Tijuana