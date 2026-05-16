Sufre repartidor tres fracturas luego de ser derribado por un auto en Saltillo

Con una probable triple fractura terminó un repartidor de comida de la empresa Rappi, quien circulaba dentro del estacionamiento de un centro comercial y fue golpeado y derribado por un automóvil que intentaba salir del lugar, en Saltillo. El accidente se registró alrededor de las 13:00 horas de este sábado, cuando Alejandro “N”, de 57 años, transitaba desde la puerta de entrada hacia la salida para incorporarse a José María Lafragua, a bordo de un vehículo Chevrolet Beat.

Sobre el carril paralelo a Lafragua circulaba Bryan Michael “N”, de 29 años, quien avanzaba en su motocicleta cuando fue impactado en el costado izquierdo por el automóvil, provocando que cayera al pavimento y comenzara a quejarse de fuertes dolores en la pierna. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención al lesionado.

Tras realizar la valoración correspondiente, los socorristas detectaron que el joven presentaba una probable triple fractura en la pierna, desde la rodilla hasta el tobillo, por lo que fue subido a una ambulancia y trasladado al Hospital General para recibir atención médica especializada. Posteriormente se solicitó una grúa para retirar los vehículos y trasladarlos a un corralón, mientras el personal del Ministerio Público realiza el deslinde de responsabilidades. El conductor del automóvil quedó detenido en tanto se determina su situación jurídica.