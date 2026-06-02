Sujeto asesina de un balazo a su mujer, en Saltillo; ya fue capturado

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Alfonso García Robles, a pocos metros del bulevar Otilio González. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Nora Alicia N., de 34 años, quien acudió a la parte trasera del domicilio marcado con el número 152, sobre la calle Abel Quezada, para dejar a su hijo de 9 años, ya que el menor sería llevado a la escuela por su padre.

Una mujer fue asesinada por un disparo de arma de fuego la tarde de este martes en la colonia Universidad Pueblo, luego de que presuntamente fuera atacada por su pareja sentimental.

Según versiones recabadas en el lugar por las autoridades, la mujer tocó la puerta de la vivienda para entregar al menor, sin embargo, el hombre habría reaccionado molesto porque consideró que llamó de manera insistente, fuerte y también en repetidas ocasiones.

Testigos señalaron que el sujeto salió del inmueble y comenzó una discusión con la mujer, durante el altercado, sacó un arma de fuego y realizó un disparo que impactó a Nora Alicia en el abdomen. Tras la agresión, familiares y vecinos solicitaron ayuda.

Debido a la urgencia de la situación, la lesionada fue trasladada por medios particulares al Hospital General para recibir atención médica.El presunto responsable fue identificado como Aniceto N., de 64 años, conocido como “El Chetos”, después de efectuar el disparo, presuntamente se dirigió a la parte posterior de la vivienda para escapar del lugar.

En un video difundido, se observa como el hombre con un bastón camina sobre Otilio González y hace la parada a un taxi para escapar de la escena donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, fue localizado y detenido poco tiempo después mediante un operativo de búsqueda implementado por corporaciones de seguridad.

Aniceto fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica, mientras tanto, se recaban las declaraciones correspondientes sobre lo ocurrido.