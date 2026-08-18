Sujeto resulta intoxicado y hospitalizado tras incendio en

El hombre presentó síntomas de intoxicación por inhalación de humo y gases generados durante el incendio, por lo que recibió atención por parte de paramédicos de la Secretaría de Salud que acudieron al lugar.

Víctor de León, teniente de la Estación Seis de Bomberos, informó que Carlos fue auxiliado y extraído del domicilio por habitantes del sector, quienes ingresaron para ponerlo a salvo ante el riesgo de que las llamas alcanzaran el área donde se encontraba.

El siniestro ocurrió en el domicilio marcado con el número 235, ubicado en el cruce de las calles Ébano y Júpiter, donde vecinos de la zona se percataron de la presencia de humo y posteriormente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Un hombre de 35 años, identificado como Carlos N., resultó intoxicado por inhalación de humo y gases derivados de un incendio registrado durante la tarde de este martes en la colonia Valle de Satélite.

Luego de realizarle una valoración física, los socorristas le colocaron oxígeno para ayudar a estabilizarlo y posteriormente determinaron su traslado al Hospital General. El paciente fue llevado en código amarillo para continuar con su atención médica y permanecer bajo observación.

Vecinos del sector señalaron que momentos antes del incendio habían observado a una mujer que presuntamente se encontraba en el domicilio. Norma Medina, habitante de la zona, relató que durante la mañana la mujer habría arrojado piedras y huevos hacia algunas viviendas cercanas, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

La testigo explicó que alrededor de las 6:30 de la tarde los vecinos comenzaron a percibir un fuerte olor a quemado y, poco después, observaron una columna de humo negro que salía del inmueble. Ante la situación, los habitantes solicitaron ayuda y comenzaron a tomar medidas para ponerse a salvo.

Norma Medina también relató que, al percatarse de la emergencia, llamó a sus familiares para solicitar apoyo y poder evacuar a su madre, quien utiliza una silla de ruedas. Mientras algunos habitantes se encargaban de poner a salvo a las personas, otro grupo se organizó para intentar contener las llamas utilizando cubetas con agua.

Durante estas acciones, los vecinos localizaron a Carlos dentro del domicilio y colaboraron para sacarlo del inmueble, debido a que se encontraba en una zona donde existía el riesgo de que el fuego se extendiera.

Minutos después arribaron elementos del cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las labores para controlar y sofocar el incendio, además de revisar el inmueble para descartar la presencia de otras personas en el interior.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas que originaron el incendio. Como parte del protocolo de seguridad, el área fue acordonada para evitar el ingreso de personas ajenas a las diligencias y preservar posibles indicios.

Personal de las autoridades permaneció en el lugar a la espera de los elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizarían las inspecciones correspondientes para determinar el origen del fuego y establecer si existe alguna responsabilidad relacionada con el siniestro.