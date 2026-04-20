Sujeto se quita la vida en el patio de su casa, en Saltillo

Un hombre con problemas de adiciones tomó la decisión de terminar con su vida al interior de su casa.

Utilizó al tendedero del patio para ahorcarse y no dejó ni un resecado que explicara sus motivos. Todo sucedió en la vivienda ubicada en la colonia Zamora. Cerca de las 3:30 de la tarde, Mayra llegó a casa y al ir en busca de su hermano Carlos N., de 32 años, no lo localizó.

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Salió al patio, donde de manera lamentable lo encontró colgado con el mismo lazo del tendedero. Al tratar de bajarlo mencionó que ya presentaba rigidez y dio aviso inmediato al sistema estatal de emergencias 911. Al llegar la ambulancia de la Cruz Roja, los paramédicos notificaron del fallecimiento de asfixia por ahorcamiento. El caso fue canalizado a la Policía Preventiva Municipal, quienes acudieron como primeros respondientes y procedieron a desalojar del domicilio.

Tras someter a entrevistar a los familiares de Carlos, revelaron que tenía adición a las drogas, sin especificar el tiempo. Personal de Servicios Periciales con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC) procedieron con el traslado de la víctima al servicio médico forense, (Semefo) para la autopsia de ley.