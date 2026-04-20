Sujeto se quita la vida en el patio de su casa, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 abril 2026
    Sujeto se quita la vida en el patio de su casa, en Saltillo
    Autoridades acudieron al domicilio luego del llamado de emergencias.
    Sujeto se quita la vida en el patio de su casa, en Saltillo

Un hombre con adicción al cristal terminó con su vida al interior de su casa ubicada en la colonia Zamora

Un hombre con problemas de adiciones tomó la decisión de terminar con su vida al interior de su casa.

Utilizó al tendedero del patio para ahorcarse y no dejó ni un resecado que explicara sus motivos. Todo sucedió en la vivienda ubicada en la colonia Zamora. Cerca de las 3:30 de la tarde, Mayra llegó a casa y al ir en busca de su hermano Carlos N., de 32 años, no lo localizó.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a hombre tras presunto abuso contra menor en General Cepeda

Salió al patio, donde de manera lamentable lo encontró colgado con el mismo lazo del tendedero. Al tratar de bajarlo mencionó que ya presentaba rigidez y dio aviso inmediato al sistema estatal de emergencias 911. Al llegar la ambulancia de la Cruz Roja, los paramédicos notificaron del fallecimiento de asfixia por ahorcamiento. El caso fue canalizado a la Policía Preventiva Municipal, quienes acudieron como primeros respondientes y procedieron a desalojar del domicilio.

Tras someter a entrevistar a los familiares de Carlos, revelaron que tenía adición a las drogas, sin especificar el tiempo. Personal de Servicios Periciales con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC) procedieron con el traslado de la víctima al servicio médico forense, (Semefo) para la autopsia de ley.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez, dio a conocer avances tras una mesa de coordinación entre autoridades estatales y municipales para atender proyectos estratégicos en Piedras Negras.

Aprueban desincorporación de terrenos para proyectos de salud y cuidado infantil en Piedras Negras
Detenciones arbitrarias, abuso en funciones públicas y fallas en la prestación de servicios encabezan las principales denuncias contra corporaciones de seguridad y dependencias estatales.

Aumentan las quejas por violaciones a derechos humanos en el norte de Coahuila
Experiencia integra educación, viaje y entorno internacional durante temporada mundialista.

¿Y qué tal si estudias inglés en Canadá durante el Mundial de Futbol? Lanza Tec Saltillo invitación
Diversos perfiles del tricolor buscan una curul en este proceso electoral.

Aspirantes del PRI se registran para diputaciones locales en Coahuila
Holocausto perruno

Holocausto perruno
Todo podría pasar

Todo podría pasar
true

Lo comido y lo demás
La detención se llevó a cabo en la colonia Hacienda El Cortijo como parte de un operativo coordinado por autoridades de seguridad municipales.

Arrestan a hombre tras presunto abuso contra menor en General Cepeda