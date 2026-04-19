Intenta quitarse la vida tras ingerir medicamento y termina hospitalizado en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 19 abril 2026
    Intenta quitarse la vida tras ingerir medicamento y termina hospitalizado en Piedras Negras
    De acuerdo con los primeros informes, el afectado atravesaba por problemas de depresión y ansiedad, lo que habría derivado en el intento de suicidio. ARCHIVO

El joven fue estabilizado tras recibir atención médica y su estado de salud fue reportado como fuera de peligro

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 20 años fue auxiliado por corporaciones de emergencia luego de intentar quitarse la vida al interior de su domicilio en Piedras Negras, en un hecho que movilizó a autoridades de seguridad y salud durante las últimas horas.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado, identificado como José Ulises “N”, atravesaba por un cuadro de depresión y ansiedad, situación que habría derivado en la ingesta de diversos medicamentos con la intención de atentar contra su vida. El incidente fue atendido tras el reporte correspondiente, lo que permitió la intervención de cuerpos de auxilio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/localizan-cuerpo-en-rio-bravo-con-identificacion-colombiana-en-piedras-negras-LB20121569

Elementos de seguridad acudieron al lugar de los hechos para verificar la situación y brindar apoyo inmediato. Posteriormente, el joven fue trasladado a la clínica número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibió atención médica oportuna.

Según la información disponible, el estado de salud del paciente no fue reportado como grave, lo que permitió su estabilización tras recibir los primeros auxilios. No obstante, el caso fue notificado a las autoridades correspondientes para el seguimiento necesario.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido e iniciar las diligencias correspondientes en torno a este hecho. Aunque no se reportaron mayores complicaciones médicas, el caso quedó registrado como un intento de suicidio derivado de problemas emocionales.

Autoridades estatales han señalado que este tipo de situaciones se mantiene bajo atención permanente mediante programas enfocados en la prevención del suicidio. Dichas estrategias incluyen la orientación psicológica y la canalización de personas en situación vulnerable hacia servicios especializados.

En este contexto, se reiteró que quienes enfrenten problemas relacionados con depresión, ansiedad u otros trastornos emocionales pueden solicitar ayuda a través del número de emergencias 911, donde se brinda atención y canalización con personal capacitado.

El caso se suma a los reportes que reflejan la necesidad de atención en materia de salud mental, particularmente entre jóvenes, donde factores emocionales pueden derivar en situaciones de riesgo si no se atienden de manera oportuna.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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