Arrestan a hombre tras presunto abuso contra menor en General Cepeda

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Saltillo
/ 20 abril 2026
    Arrestan a hombre tras presunto abuso contra menor en General Cepeda
    La detención se llevó a cabo en la colonia Hacienda El Cortijo como parte de un operativo coordinado por autoridades de seguridad municipales. ULISES MARTÍNEZ

El operativo contó con la participación de la Unidad de Policía Cibernética y el Centro de Control y Comando, que apoyaron en las labores de localización del señalado

Un hombre identificado como Fernando “N”, de 48 años de edad, fue detenido al ser señalado por el delito de violación en contra de una menor de 10 años en un rancho ubicado en el municipio de General Cepeda.

La detención se llevó a cabo en la colonia Hacienda El Cortijo, como resultado de un operativo coordinado por autoridades municipales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-quita-la-vida-hombre-dentro-de-su-vivienda-en-nuevo-mirasierra-KH20145186
$!El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a derecho.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a derecho. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con la información recabada, la acción fue realizada por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su Unidad de Policía Cibernética.

En el operativo también se contó con el apoyo del Centro de Control y Comando, que colaboró en las labores de seguimiento y localización.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal conforme a lo establecido por la ley.

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