Sujetos provocan incendio y afectan vivienda, en Saltillo
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le prendieron fuego a un tejabán y el incendio afectó una vivienda
Un grupo de personas que se reunió en un tejabán para consumir bebidas y drogas le prendió fuego al lugar, provocando que las llamas se extendieran a un domicilio de la colonia Anáhuac.
Los hechos alarmaron a los habitantes de la calle Fernando Proal, esquina con Tizoc, quienes ayudaron a poner a salvo a una joven con discapacidad y a una menor de edad que se encontraban en el domicilio afectado.
Para controlar el incendio fue necesario el apoyo de dos máquinas de bomberos y una cisterna. Una columna de humo negro alcanzó una altura aproximada de 20 metros y pudo ser observada desde distintos puntos de Saltillo.
El siniestro ocasionó daños en el techo de lámina, los muros y la ropa que se encontraba en el interior del inmueble.
De acuerdo con la versión proporcionada por la propietaria de la vivienda, a la orilla del arroyo La Encantada, que comunica los sectores Isabel Amalia, Valle Universidad, Azteca y Anáhuac, fue construido un cuarto de madera.
Según señaló, desde hace aproximadamente tres años algunas personas se reúnen en ese lugar para consumir bebidas alcohólicas o drogas. Durante la tarde de este viernes, presuntamente le prendieron fuego al tejabán, provocando que las llamas alcanzaran el domicilio contiguo.
Los bomberos trabajaron durante cerca de 45 minutos para controlar por completo la situación y evitar que el fuego se extendiera a otras viviendas.
Las personas señaladas como responsables huyeron del lugar. Los propietarios del domicilio afectado informaron que interpondrán una denuncia formal ante las autoridades en contra de quien resulte responsable por los daños ocasionados.