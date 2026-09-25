Sujetos provocan incendio y afectan vivienda, en Saltillo

Un grupo de personas que se reunió en un tejabán para consumir bebidas y drogas le prendió fuego al lugar, provocando que las llamas se extendieran a un domicilio de la colonia Anáhuac.

Los hechos alarmaron a los habitantes de la calle Fernando Proal, esquina con Tizoc, quienes ayudaron a poner a salvo a una joven con discapacidad y a una menor de edad que se encontraban en el domicilio afectado.

Para controlar el incendio fue necesario el apoyo de dos máquinas de bomberos y una cisterna. Una columna de humo negro alcanzó una altura aproximada de 20 metros y pudo ser observada desde distintos puntos de Saltillo.

El siniestro ocasionó daños en el techo de lámina, los muros y la ropa que se encontraba en el interior del inmueble.