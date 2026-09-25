Fiscalía de Coahuila espera traslado de colombiano señalado por robos en Saltillo

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Armando Ríos
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El detenido es investigado por su posible participación en al menos dos robos a casa habitación en el norte de Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que está a la espera de que avancen los procesos legales que enfrenta en la Ciudad de México el colombiano Milton Eduardo “N”, detenido y señalado por su posible participación en al menos dos robos a casa habitación en el norte de Saltillo.

Fue el pasado miércoles cuando las autoridades dieron a conocer la detención de Milton Eduardo “N”, derivada de un operativo coordinado con autoridades federales en la Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vulnerables-en-seguridad-fraccionamientos-del-norte-de-saltillo-IH23714369

Según las investigaciones de las autoridades, el detenido formaría parte de un grupo de personas de nacionalidad colombiana presuntamente dedicado a cometer robos a casa habitación en distintas partes del país.

En Saltillo, su posible participación se relaciona con un robo registrado el 13 de septiembre en la colonia Country Club, donde los responsables habrían sustraído joyería y dinero en efectivo por un monto de hasta 3.5 millones de pesos.

La investigación del caso se apoyó en las grabaciones de seguridad del residencial y del Centro de Control y Comando, mediante las cuales las autoridades identificaron una camioneta gris marca KIA en la que habrían ingresado los presuntos responsables al fraccionamiento.

El vehículo portaba la placa ZDL-554-C, correspondiente al estado de Zacatecas, la cual, según las investigaciones, habría sido clonada.

$!Las autoridades informaron sobre la detención de cuatro personas en la Ciudad de México, entre ellas el colombiano relacionado con las investigaciones en Coahuila.
Las autoridades informaron sobre la detención de cuatro personas en la Ciudad de México, entre ellas el colombiano relacionado con las investigaciones en Coahuila. ESPECIAL

Milton Eduardo “N” y otras tres personas fueron detenidas posteriormente en la Ciudad de México, luego de que presuntamente realizaran una serie de robos a casa habitación. A partir de las investigaciones, las autoridades habrían identificado el vehículo relacionado con el robo ocurrido en Country Club.

La Fiscalía de Coahuila señaló que hasta el momento existen al menos dos robos de este tipo denunciados e investigados en la entidad, aunque las indagatorias apuntan a que el grupo podría estar relacionado con hasta cuatro hechos delictivos.

Mientras los detenidos enfrentan sus respectivos procesos legales en la Ciudad de México, la Fiscalía de Coahuila espera que avance esa situación para solicitar el traslado de Milton Eduardo “N” a Saltillo, donde podría iniciar el proceso correspondiente ante un juez de control.

Hasta ahora, la autoridad estatal no cuenta con una fecha definida para el traslado y posterior presentación del detenido ante la autoridad judicial.

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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