Sujetos queman una bodega al oriente de Saltillo

Una bodega en aparente estado de abandono fue consumida parcialmente por un incendio registrado durante la tarde de este miércoles en la colonia Universidad Pueblo, presuntamente provocado por personas que ingresan de manera frecuente al inmueble para realizar fogatas.

El siniestro generó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana (CSPC), quienes acudieron para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia inmuebles cercanos.

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado a un costado del arroyo que conecta las calles Federico Gómez Santos y Octavio Paz, en la colonia Universidad Pueblo. Al arribar, los cuerpos de emergencia encontraron el techo de la bodega envuelto en llamas y una densa columna de humo que era visible desde varios puntos del sector.

De acuerdo con vecinos, el inmueble se encuentra abandonado desde hace varios años y en su interior se acumulan grandes cantidades de madera, cartón, botellas de plástico y otros materiales altamente inflamables, lo que favoreció la rápida propagación del fuego.