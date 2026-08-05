Sujetos queman una bodega al oriente de Saltillo
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El humo se apreció por distintos rumbos de la ciudad
Una bodega en aparente estado de abandono fue consumida parcialmente por un incendio registrado durante la tarde de este miércoles en la colonia Universidad Pueblo, presuntamente provocado por personas que ingresan de manera frecuente al inmueble para realizar fogatas.
El siniestro generó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana (CSPC), quienes acudieron para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia inmuebles cercanos.
Los hechos ocurrieron en un predio ubicado a un costado del arroyo que conecta las calles Federico Gómez Santos y Octavio Paz, en la colonia Universidad Pueblo. Al arribar, los cuerpos de emergencia encontraron el techo de la bodega envuelto en llamas y una densa columna de humo que era visible desde varios puntos del sector.
De acuerdo con vecinos, el inmueble se encuentra abandonado desde hace varios años y en su interior se acumulan grandes cantidades de madera, cartón, botellas de plástico y otros materiales altamente inflamables, lo que favoreció la rápida propagación del fuego.
Habitantes del sector señalaron que el lugar suele ser utilizado como punto de reunión por pepenadores y grupos de personas que acostumbran encender fogatas para cocinar o calentarse, por lo que presumen que alguna de ellas pudo haber originado el incendio al salirse de control.
Las llamas alcanzaron una altura aproximada de 10 metros y consumieron parte de la estructura del techo, lo que incrementó el riesgo de un colapso. La intensa humareda pudo observarse incluso desde las instalaciones de la Cruz Roja, situación que motivó una rápida respuesta de las corporaciones de auxilio.
Mientras los bomberos realizaban las maniobras para sofocar el incendio, varios habitantes de la colonia colaboraron utilizando cubetas con agua para evitar que las llamas se extendieran hacia la vegetación del arroyo y a otros puntos del predio.
Después de varios minutos de trabajo, el incendio fue controlado y posteriormente se efectuaron labores de enfriamiento para eliminar cualquier riesgo de una reactivación. Las autoridades no reportaron personas lesionadas ni intoxicadas y únicamente se registraron daños materiales en la bodega. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a reportar la presencia de personas que ingresen a inmuebles abandonados o realicen quemas que puedan poner en riesgo a la población.