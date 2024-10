Suma ex funcionario estatal y docente de la UAdeC acusaciones por acoso contra menor y violencia familiar

Una joven estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), denunció ayer por violencia de género y acoso sexual a uno de sus maestros a quien se ha identificado como Aldo Mauricio Martínez Hernández, ex diputado federal por Coahuila y exfuncionario del Gobierno del Estado.

VANGUARDIA platicó con los padres de la joven, que aún no cuenta con la mayoría de edad y de quienes, para no violentar sus derechos, se protegerá su identidad. Ellos autorizaron dar a conocer el caso porque consideran que su hija no sólo vivió acoso por parte del docente, sino que fue víctima de negligencia por parte del personal de la Facultad, al no aplicar el protocolo adecuado al caso.

La madre de la joven indicó que su hija es de nuevo ingreso y, a lo largo de los meses transcurridos en el actual semestre, que inició en agosto, manifestó sentirse incómoda con el trato del docente.

“Ella nunca entraba a las clases de él, porque ella sentía algo mal, o sea ella sentía ‘mala vibra’. Entonces dice que cuando ella subía, subía él. Luego ella entraba a un salón y ahí estaba él; bajaba y entonces él bajaba...”, indicó Jorge, padre de la joven estudiante.

Fue el fin de semana pasado cuando la joven envió un mensaje al profesor, a través de la red social WhatsApp, para preguntarle si podría extender el plazo de entrega de un trabajo escolar. De acuerdo con la declaración de la madre, el maestro le pidió una selfie a la joven -presuntamente para identificarla- acompañado de la pregunta “¿cómo le hacemos?”.

“Él no debió de haber insinuado a una menor de edad y pues es una situación por la cual ella manifiesta ante el Ministerio Público... porque se sintió acosada y sobre todo que se sintió presionaba al preguntarle ‘¿cómo le hacemos?’”, dijo la madre.