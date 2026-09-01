Suman 239 detenidos por ingerir alcohol en calles de Saltillo

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    Suman 239 detenidos por ingerir alcohol en calles de Saltillo
    Las detenciones se realizaron en sectores como La Minita, Nuevo Teresitas, La Amistad y María de León. CORTESÍA

El operativo busca inhibir el consumo de alcohol en espacios públicos

Un total de 24 personas fueron detenidas durante este fin de semana en Saltillo por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que con estas detenciones suman 239 personas arrestadas por el mismo motivo durante cinco fines de semana, como parte del operativo implementado para inhibir esta conducta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/van-112-detenidos-en-saltillo-por-ingerir-alcohol-en-las-calles-MF22724585

“En lo que va de este operativo contra la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública se ha detenido a 239 personas. Estamos muy atentos a este tema, que ha sido una consigna de nuestro alcalde Javier Díaz González, así como una petición por parte de la ciudadanía”, declaró.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad, la mayor parte de las 24 detenciones registradas durante el fin de semana se concentró en las colonias La Minita, Nuevo Teresitas, La Amistad y María de León.

$!Autoridades refuerzan operativos de seguridad.
Autoridades refuerzan operativos de seguridad. CORTESÍA

Garza Félix indicó que el operativo tiene como finalidad atender los reportes relacionados con el consumo de alcohol en espacios públicos y contribuir a mantener condiciones de seguridad para quienes transitan por las calles.

“Queremos que la ciudadanía camine por las calles y se sienta segura, por eso la implementación de este operativo, que busca fortalecer la paz y la tranquilidad que distinguen a Saltillo como la capital más segura de México”, agregó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detienen-a-48-personas-por-tomar-alcohol-en-la-via-publica-durante-fin-de-semana-en-saltillo-AJ23081054

El funcionario recordó que la multa por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública asciende a 4 mil 600 pesos.

Finalmente, puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 414-11-14, así como los grupos ciudadanos de WhatsApp, para reportar a personas que consuman bebidas alcohólicas en la vía pública.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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