Detienen a 48 personas por tomar alcohol en la vía pública durante fin de semana en Saltillo

Los operativos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana contra el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública continúan durante los fines de semana en Saltillo, con recorridos de vigilancia en distintos sectores de la ciudad. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que durante el cuarto fin de semana de estos operativos fueron detenidas 48 personas por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública.

El funcionario señaló que durante este periodo se observó una mayor conciencia entre la ciudadanía, ya que algunas personas optaron por realizar sus convivencias dentro de sus domicilios o cocheras. “En este fin de semana fue notorio cómo la gente ha hecho conciencia, evitando el consumo en la vía pública y realizando sus convivencias dentro de los domicilios o en las cocheras, pero de cualquier manera los operativos continuarán de forma permanente”, indicó. Con las detenciones realizadas durante este fin de semana, suman 215 personas detenidas desde el inicio de los operativos. Garza Félix recordó que la multa por incurrir en esta conducta asciende a 4 mil 600 pesos.

Los recorridos encabezados por la Policía Municipal se concentraron en sectores del centro, oriente y poniente de Saltillo, incluyendo el primer cuadro de la ciudad, donde también se realizaron detenciones. Entre las colonias donde se implementaron acciones de vigilancia se encuentran Misión Cerritos, Gaspar Valdés, Puerta de Oriente, Loma Linda, Nuevo Mirasierra, Mirasierra, San José, Postal Cerritos, Rubén Jaramillo, Universidad Pueblo, Tierra y Libertad, El Tanquesito, La Minita, La Peñita, Chamizal, Guayulera y El Bosque, entre otras. También se realizaron recorridos en Los Balcones, Puerto de la Virgen, Puerto de Flores, Las Margaritas, Josefa Ortiz de Domínguez, Valle Escondido Norte, Valle de las Flores Popular, Roma, Pueblo Insurgente, Isabel Amalia, Antonio Cárdenas, Anáhuac, Panteones, Ejército Constitucionalista, Saltillo 2000, La Valencia, Andalucía y Evaristo Pérez Arreola.



Garza Félix destacó que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es mantener cercanía con la comunidad y atender las solicitudes de las y los vecinos, quienes han planteado la necesidad de reforzar este tipo de acciones durante las reuniones con autoridades. Finalmente, el Comisionado puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 844-414-11-14 de la Policía Municipal, así como los grupos de WhatsApp de seguridad, para reportar casos de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

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