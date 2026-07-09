Suspenden campañas de Esterilizados A.C.; más de 600 mascotas siguen sin cirugía en Saltillo

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    Suspenden campañas de Esterilizados A.C.; más de 600 mascotas siguen sin cirugía en Saltillo
    Propietarios de perros y gatos acudían cada fin de semana a las jornadas de Esterilizados A.C. en el Bosque Urbano, actividades que permanecen suspendidas mientras la asociación busca reanudar el servicio. REDES SOCIALES

La asociación pidió apoyo ciudadano para difundir su situación mientras espera una respuesta de Senasica sobre los requisitos para reanudar las jornadas

La asociación civil Esterilizados A.C. informó que sus campañas masivas de esterilización de perros y gatos permanecen suspendidas desde hace cuatro fines de semana, situación que, aseguró, ha impedido intervenir a más de 600 animales en Saltillo.

A través de una publicación en redes sociales, la organización señaló que la pausa en las jornadas ha significado un aumento en el riesgo de camadas no deseadas, abandono y sufrimiento animal, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y compartir la situación para contribuir a que las campañas puedan reanudarse.

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SEÑALAN REQUERIMIENTOS DE SENASICA

De acuerdo con información difundida por la propia asociación, la suspensión deriva de requerimientos realizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), los cuales consideran injustificados.

Según publicó El Diario de Coahuila, Marco Antonio Jasso Zaranda, presidente de Esterilizados A.C., informó que la organización presentó un escrito dirigido al delegado estatal de Senasica para solicitar que se precise el fundamento jurídico con el que las campañas itinerantes de esterilización son clasificadas como si se tratara de una clínica u hospital veterinario.

Asimismo, solicitaron conocer la base legal para exigir documentos relacionados con el uso del espacio donde realizan las campañas en el Bosque Urbano, sede en la que, aseguraron, operan con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila desde hace nueve años.

PIDEN APOYO PARA REANUDAR LAS JORNADAS

En su mensaje, la asociación afirmó que no busca confrontaciones con las autoridades, sino soluciones que permitan retomar las jornadas de esterilización.

”Más de 600 perros y gatos se han quedado sin la oportunidad de ser esterilizados. Cada fin de semana que pasa significa más camadas no deseadas, más abandono y más sufrimiento”, publicó la organización.

La publicación generó numerosas reacciones de apoyo por parte de ciudadanos, quienes compartieron experiencias positivas tras participar en las campañas de Esterilizados A.C. y destacaron la importancia de mantener este tipo de programas para el control ético de la sobrepoblación de perros y gatos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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