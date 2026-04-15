SUTUAAAN votará este jueves si estalla o no la huelga en la Narro

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTUAAAN) llevará a cabo este jueves una votación para definir si estalla o no la huelga en la institución, ante la falta de acuerdos en materia salarial.

La decisión se da luego de que en una asamblea extraordinaria celebrada este miércoles se planteara la posibilidad de esperar a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere las políticas salariales, lo que podría ocurrir hasta mayo.