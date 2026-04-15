SUTUAAAN votará este jueves si estalla o no la huelga en la Narro
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El sindicato decidirá si otorga una nueva prórroga o inicia el paro el próximo viernes
El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTUAAAN) llevará a cabo este jueves una votación para definir si estalla o no la huelga en la institución, ante la falta de acuerdos en materia salarial.
La decisión se da luego de que en una asamblea extraordinaria celebrada este miércoles se planteara la posibilidad de esperar a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere las políticas salariales, lo que podría ocurrir hasta mayo.
La situación mantiene detenida la homologación de sueldos en la universidad. La secretaria general del sindicato, Xóchitl Gaytán, señaló que alrededor de 350 trabajadores perciben ingresos por debajo del salario mínimo.
Agregó que la rectoría ha informado que no cuenta con los recursos suficientes para aplicar los aumentos, por lo que el avance del proceso depende de lo que determine la SHCP.
El sindicato también informó que se encuentra a la espera de la resolución del Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, que deberá definir si procede una nueva prórroga mientras continúan las negociaciones.