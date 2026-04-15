SUTUAAAN votará este jueves si estalla o no la huelga en la Narro

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    SUTUAAAN votará este jueves si estalla o no la huelga en la Narro
    La votación del sindicato se da en medio del conflicto salarial que mantiene en incertidumbre a la comunidad universitaria. CORTESÍA

El sindicato decidirá si otorga una nueva prórroga o inicia el paro el próximo viernes

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTUAAAN) llevará a cabo este jueves una votación para definir si estalla o no la huelga en la institución, ante la falta de acuerdos en materia salarial.

La decisión se da luego de que en una asamblea extraordinaria celebrada este miércoles se planteara la posibilidad de esperar a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere las políticas salariales, lo que podría ocurrir hasta mayo.

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La situación mantiene detenida la homologación de sueldos en la universidad. La secretaria general del sindicato, Xóchitl Gaytán, señaló que alrededor de 350 trabajadores perciben ingresos por debajo del salario mínimo.

Agregó que la rectoría ha informado que no cuenta con los recursos suficientes para aplicar los aumentos, por lo que el avance del proceso depende de lo que determine la SHCP.

El sindicato también informó que se encuentra a la espera de la resolución del Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, que deberá definir si procede una nueva prórroga mientras continúan las negociaciones.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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